Самойлова решила не лишать Джигана родительских прав

26 октября 2026, 16:04

SHOT: Самойлова хочет ограничить Джигана в родительских правах на полгода

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/geegunchill)

Оксана Самойлова решила не лишать бывшего мужа Джигана родительских прав полностью, а временно ограничить его общение с четырьмя детьми — на полгода, пока рэпер лечится в рехабе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на адвоката блогерши.