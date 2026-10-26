Самойлова решила не лишать Джигана родительских прав
Оксана Самойлова решила не лишать бывшего мужа Джигана родительских прав полностью, а временно ограничить его общение с четырьмя детьми — на полгода, пока рэпер лечится в рехабе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на адвоката блогерши.
Юрист заявила, что Джиган не пытался помириться с бывшей женой, и сейчас они не общаются. Однако Самойлова надеется, что рэпер выздоровеет и сможет вновь контактировать с детьми. При этом музыкант задолжал по алиментам примерно один миллион рублей — этот вопрос суд рассмотрит отдельно.
После истории со стрельбой в особняке дети пары посещали психолога, соответствующие справки уже приобщили к материалам дела. Заседание проходит в закрытом режиме. Представители рэпера, в свою очередь, называют сообщения об этом инциденте «раздутым фейком» и заявляют, что основания для ограничения его родительских прав в иске не раскрыты. От других комментариев защита артиста отказалась.
Напомним, подмосковный дом Джигана, где он расстрелял охранника, арестовали из-за долга. Сам музыкант проходит дорогостоящее лечение в израильском реабилитационном центре.
Читайте также: