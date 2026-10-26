Стало известно, почему Самойлова не подала заявление на Джигана
Блогер Оксана Самойлова отказалась обращаться с заявлением на бывшего мужа, рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), поскольку опасается его. Об этом сообщается в материалах доследственной проверки.
Как передает Москва 24, правоохранительные органы проверяют действия артиста на предмет возможного хулиганства и незаконного лишения свободы.
В рамках разбирательства следователи также пытались опросить сотрудника охраны семьи, в которого, предположительно, стрелял рэпер. Однако мужчина на беседу не явился. При этом в распоряжении правоохранителей имеется аудиозапись, на которой охранник самостоятельно рассказывает об обстоятельствах произошедшего.
Адвокат Оксаны Самойловой Марина Дубровская отказалась комментировать ситуацию.
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