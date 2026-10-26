Стало известно, почему Самойлова не подала заявление на Джигана

26 октября 2026, 12:48

Самойлова не стала заявлять на Джигана из-за страха перед ним

Оксана Самойлова и Джиган (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Оксана Самойлова отказалась обращаться с заявлением на бывшего мужа, рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), поскольку опасается его. Об этом сообщается в материалах доследственной проверки.