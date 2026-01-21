«Ходили в синяках»: Юрий Колокольников раскрыл суровые будни съёмок «Левши»

21 января 2026, 10:53

Юрий Колокольников рассказал, что травмировал спину на съёмках фильма «Левша»

Юрий Колокольников (Фото: Instagram* @yurikolokolnikovofficial)

Актёр Юрий Колокольников на премьере картины сообщил, что получил травму во время работы над фильмом «Левша». Он пояснил, что часто сам выполнял трюки, хотя на площадке работали каскадёры.





В беседе с «Газетой.Ru» Колокольников отметил, что старался реже привлекать дублёра. В итоге в одном из эпизодов он повредил спину.

«Съёмки — это сплошной казус. 120 человек на съёмочной площадке. Казусы бесконечны. Всё время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Всё было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», — рассказал Юрий.