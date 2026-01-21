«Ходили в синяках»: Юрий Колокольников раскрыл суровые будни съёмок «Левши»
Юрий Колокольников рассказал, что травмировал спину на съёмках фильма «Левша»
Актёр Юрий Колокольников на премьере картины сообщил, что получил травму во время работы над фильмом «Левша». Он пояснил, что часто сам выполнял трюки, хотя на площадке работали каскадёры.
В беседе с «Газетой.Ru» Колокольников отметил, что старался реже привлекать дублёра. В итоге в одном из эпизодов он повредил спину.
«Съёмки — это сплошной казус. 120 человек на съёмочной площадке. Казусы бесконечны. Всё время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Всё было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», — рассказал Юрий.Актёр добавил, что после сложных съёмок предпочитает отдыхать под солнцем. Для него лучший отдых — это когда ничего не нужно делать.
