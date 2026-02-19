Стало известно, сколько Эвелина Блёданс потратила на виллу в Таиланде

19 февраля 2026, 15:08

Блёданс арендовала роскошное жильё на Пхукете почти за 300 тысяч рублей

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Эвелина Блёданс устроила отпуск в Таиланде вместе с сыном и остановилась на острове Пхукет, где арендовала роскошную виллу у моря. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».