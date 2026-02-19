Стало известно, сколько Эвелина Блёданс потратила на виллу в Таиланде
Эвелина Блёданс устроила отпуск в Таиланде вместе с сыном и остановилась на острове Пхукет, где арендовала роскошную виллу у моря. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
По информации источника, стоимость проживания составила около 20 тысяч бат в сутки (примерно 49 тысяч рублей). За шесть дней отдыха актриса заплатила порядка 122 тысяч бат — это около 300 тысяч рублей.
Речь идёт о вилле с одной спальней и личным бассейном, расположенной прямо на побережье. В распоряжении Эвелины Блёданс оказались джакузи, гардеробная, ванна и душевая с отдельным входом, полностью оборудованная кухня, а также винный шкаф.
Отпуск артистка проводит в расслабленной атмосфере, совмещая отдых у моря с временем, проведённым с семьёй.
