Джиган назвал заявления бывшей супруги Оксаны Самойловой «ненужными и вымышленными»

27 февраля 2026, 22:56

Джиган отреагировал на слова Оксаны Самойловой о ребёнке от другого мужчины

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

В финальном выпуске реалити‑шоу «Быть Джиганом и Оксаной» Джиган прокомментировал недавние высказывания матери своих детей Оксаны Самойловой о желании родить ребёнка от другого мужчины.





Рэпер подчеркнул, что не понимает, почему комментарии Самойловой звучат столь агрессивно. По его мнению, звезда Сети таким образом убеждает себя, что её законный муж — «неправильный человек».





«Все эти высказывания, чтобы зацепить: "Мне нужен мужчина, а не скуф, как Джиган", "Хочу родить ребёнка другому" — это же не нужно. С самого начала этого проекта она ищет повод, чтобы зацепиться и докопаться. Как будто это чужой человек», — поделился артист.