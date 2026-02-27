«А кто до меня?»: Филипп Киркоров назвал себя первым рэпером в России

27 февраля 2026, 21:52

Певец Филипп Киркоров счёл песню «Зайка моя» примером рэпа 30-летней давности

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров объявил себя первым рэпером в России.





В беседе с «NEWS.ru» народный артист объяснил свою позицию, вспомнив хит «Зайка моя», который появился в его репертуаре более 30 лет назад.

«Я же первый рэпер в этой стране. Разве нет? «Зайка моя» — это рэп. А кто до меня?» — заявил Филипп Бедросович.