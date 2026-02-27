«А кто до меня?»: Филипп Киркоров назвал себя первым рэпером в России
Певец Филипп Киркоров счёл песню «Зайка моя» примером рэпа 30-летней давности
Певец Филипп Киркоров объявил себя первым рэпером в России.
В беседе с «NEWS.ru» народный артист объяснил свою позицию, вспомнив хит «Зайка моя», который появился в его репертуаре более 30 лет назад.
«Я же первый рэпер в этой стране. Разве нет? «Зайка моя» — это рэп. А кто до меня?» — заявил Филипп Бедросович.Певец обратил внимание на музыкальную структуру этой композиции. По его мнению, присутствующий в песне ритмичный речитатив даёт основания считать этот трек рэпом. Своё заявление Киркоров сделал перед выступлением на «Live Арене».
