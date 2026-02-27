«Тревожность зашкаливает»: дочь Славы отказалась от уколов для похудения

27 февраля 2026, 22:31

Дочь певицы Славы решила худеть без уколов

Слава с дочерью (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Дочь певицы Слава, Александра Морозова, рассказала в соцсетях о своём опыте возвращения к прежнему весу после рождения сына.





Молодая мама сначала пробовала популярный среди знаменитостей препарат для похудения, предназначенный для диабетиков, однако вскоре отказалась от него из‑за побочных эффектов.





«Я действительно хорошо сбросила вес. Но потом я стала замечать, что сил нет, тревожность зашкаливает, а я всё равно периодически продолжаю делать уколы, уже не каждую неделю, но раз в месяц, в два. И даже когда понимаю, что начинаю заедать стресс и снова набираю, рука тянется не к голове, а к простому медицинскому решению», — поделилась Александра.



