Джиган опозорился перед фотографами на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

Джиган позировал перед фотографами с расстегнутой ширинкой на премии МУЗ-ТВ
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Рэпер Джиган опозорился на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». Об этом пишет портал «Страсти».



Джиган посетил премию вместе с супругой Оксаной Самойловой. Для мероприятия музыкант выбрал классический костюм песочного оттенка и белую рубашку, а его жена — длинное платье со стразами и черной накидкой.

Спустя время выяснилось, что у рэпера расстегнута ширинка на брюках. Джиган поспешил исправить ситуацию. Оксана помогла мужу, прикрыв его спиной от многочисленных фотографов.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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