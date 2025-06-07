Джиган опозорился перед фотографами на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Джиган позировал перед фотографами с расстегнутой ширинкой на премии МУЗ-ТВ
Рэпер Джиган опозорился на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». Об этом пишет портал «Страсти».
Джиган посетил премию вместе с супругой Оксаной Самойловой. Для мероприятия музыкант выбрал классический костюм песочного оттенка и белую рубашку, а его жена — длинное платье со стразами и черной накидкой.
Спустя время выяснилось, что у рэпера расстегнута ширинка на брюках. Джиган поспешил исправить ситуацию. Оксана помогла мужу, прикрыв его спиной от многочисленных фотографов.
*Запрещен в РФ
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