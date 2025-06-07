«В окно залезть уже вряд ли»: Федор Добронравов рассказал о романтике в отношениях с женой

07 июня 2025, 18:25

Федор Добронравов рассказал о романтике в отношениях с супругой

Федор Добронравов с супругой Ириной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Федор Добронравов рассказал о романтике в отношениях с женой, передает «Пятый канал».





Актер уже более 40 лет живет в браке с супругой Ириной, с которой познакомился еще в детстве. Добронравов отметил, что категорически против мимолетных интрижек.



По словам 63-летнего артиста, из их отношений с женой до сих пор не исчезла романтика. Однако на роль героя-любовника, который лезет к возлюбленной через окно, он уже не тянет.





«Ну, в окно в силу возраста уже вряд ли. Хотя бы в дверь заползти…» — пошутил Федор Викторович.