«В окно залезть уже вряд ли»: Федор Добронравов рассказал о романтике в отношениях с женой
Федор Добронравов рассказал о романтике в отношениях с супругой
Федор Добронравов рассказал о романтике в отношениях с женой, передает «Пятый канал».
Актер уже более 40 лет живет в браке с супругой Ириной, с которой познакомился еще в детстве. Добронравов отметил, что категорически против мимолетных интрижек.
По словам 63-летнего артиста, из их отношений с женой до сих пор не исчезла романтика. Однако на роль героя-любовника, который лезет к возлюбленной через окно, он уже не тянет.
«Ну, в окно в силу возраста уже вряд ли. Хотя бы в дверь заползти…» — пошутил Федор Викторович.