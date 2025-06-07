«Баснословно дорого»: Киркоров вышел на красную дорожку с необычным аксессуаром

07 июня 2025, 18:45

Филипп Киркоров вышел на красную дорожку с букетом за 691 тысячу рублей

Виктория Шелягова и Филипп Киркоров (Фото: Telegram @SuperRu)

Народный артист России Филипп Киркоров после госпитализации впервые появился на публике. Певец посетил торжественную церемонию вручения премии «МУЗ-ТВ 2025». Роскошно одетый поп-король эффектно сиял с необычным дополнением к образу.