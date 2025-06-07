«Баснословно дорого»: Киркоров вышел на красную дорожку с необычным аксессуаром
Народный артист России Филипп Киркоров после госпитализации впервые появился на публике. Певец посетил торжественную церемонию вручения премии «МУЗ-ТВ 2025». Роскошно одетый поп-король эффектно сиял с необычным дополнением к образу.
Филипп Киркоров, оправившись после травмы, не смог оставить без внимания элитное мероприятие и появился там под бурные аплодисменты поклонников. Артист улыбался и красовался перед камерами.
На торжество Филипп прибыл вместе с подругой Викторией Шеляговой. Артист блистал в стильном светлом пиджаке и широких брюках. Но главным элементом, приковавшим внимание публики стал вязаный аксессуар с подсолнухом в руках Киркорова. Дизайнерская деталь гардероба оценивается в 8800 долларов (примерно 691 тысяча рублей). Филипп скромно произнес, что этот букет — залог нового проекта и новой песни.
Ранее сообщалось, что Киркоров упрекнул невесту Лепса в отсутствии таланта.
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