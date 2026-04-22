Джиган отреагировал на слухи о романе с Анной Седоковой

22 апреля 2026, 04:02

Джиган опроверг слухи о романе с Анной Седоковой

В последнее время в СМИ активно обсуждают возможную связь между музыкальными исполнителями Анной Седоковой и разведенным Джиганом (Денисом Устименко‑Вайнштейном). Поводом стали неоднозначные намеки бывшей солистки группы «ВИА Гра».





Одним из них, как пишет «Стархит», стало последнее видео в личном блоге певицы. На ролике она кладет голову на плечо мужчине, силуэт которого очень сильно напоминает Джигана. При этом звезды расходятся в том, кто инициирует неформальное общение.



На гала‑ужине премии «МУЗ‑ТВ» рэпер наконец прокомментировал слухи. Он призвал поклонников не строить иллюзий. Джиган также признался, что пока не готов к новым отношениям, так как все еще восстанавливается после болезненного развода с Оксаной Самойловой.



«Давайте так, я пока вообще не готов ни к каким отношениям», — ответил певец на вопрос журналиста Джиган.