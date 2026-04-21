Достижения.рф

Собчак попросила Бастрыкина проверить Соловьева после его слов в адрес Бони

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак подала заявление в СК на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.



Собчак обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку высказываниям телеведущего в адрес блогера Виктории Бони.

«Если общественное осуждение не учит Соловьева хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести», — написала она.
Журналистка отметила, что слова — «не просто воздух, они имеют цену», и выразила надежду, что глава ведомства разделяет это убеждение.

Ранее Боня сообщила в личном блоге, что собирается подготовить коллективный иск против Соловьева, депутата Госдумы Виталия Милонова и дизайнера Артемия Лебедева. Блогер обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0