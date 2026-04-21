Собчак попросила Бастрыкина проверить Соловьева после его слов в адрес Бони

21 апреля 2026, 19:26

Ксения Собчак (Фото: Телеграм/bloodysx)

Журналистка Ксения Собчак подала заявление в СК на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.





Собчак обратилась к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку высказываниям телеведущего в адрес блогера Виктории Бони.

«Если общественное осуждение не учит Соловьева хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести», — написала она.