21 апреля 2026, 20:09

«Москва 24»: Онкобольная Лерчек запустила новый бренд косметики

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, объявила об уходе из основанной ею компании Letique и запуске собственного нового косметического бренда. В поддержку этого события выпустили рекламный ролик.





В видео Лерчек откровенно рассказала о личных трудностях и впервые появилась на публике после вынужденного изменения имиджа. ​По её словам, ключевой посыл нового проекта — забота о собственном здоровье и красоте. Лерчек подчеркнула, что важно находить время на себя, несмотря на постоянный стресс, в котором живут современные женщины.





«Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготовлена, и я не знаю. Стоять здесь и <...> хочется просто <...>, чтобы даже если меня не будет, <...> чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть, в какой-то момент я потеряла сама с ним связь», — цитирует ее «Москва 24».