«Москва 24»: Онкобольная Лерчек запустила новый бренд косметики
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, объявила об уходе из основанной ею компании Letique и запуске собственного нового косметического бренда. В поддержку этого события выпустили рекламный ролик.
В видео Лерчек откровенно рассказала о личных трудностях и впервые появилась на публике после вынужденного изменения имиджа. По её словам, ключевой посыл нового проекта — забота о собственном здоровье и красоте. Лерчек подчеркнула, что важно находить время на себя, несмотря на постоянный стресс, в котором живут современные женщины.
«Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди и какая судьба нам уготовлена, и я не знаю. Стоять здесь и <...> хочется просто <...>, чтобы даже если меня не будет, <...> чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть, в какой-то момент я потеряла сама с ним связь», — цитирует ее «Москва 24».Создание бренда заняло два года, и в этом ей помогал её избранник Луис Сквиччиарини. Однако не все подписчики поддержали начинание блогерши. Некоторые возмутились, как можно проводить фотосессии, имея терминальную стадию рака. Другие, напротив, заявили, что Лерчек по-прежнему служит для них источником вдохновения.