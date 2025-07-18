Певица Ирина Дубцова вышла в свет с новым бойфрендом
Певица Ирина Дубцова вышла в свет с новым мужчиной. Артистка была окружена заботой и вниманием со стороны ухажёра и выглядела очень счастливой. Подробности сообщает «СтарХит».
Дубцова прибыла на церемонию Fashion Summer Awards 2025, проходившую в банкетном зале Safisa, в сопровождении высокого статного мужчины. Им оказался Иван Петренко — генеральный директор крупного косметического бренда. Пара была неразлучна весь вечер. Они постоянно о чём-то перешептывалась и обнималась. Петренко оказался необычайно заботливым кавалером и нежно ухаживал за своей спутницей.
Торжественный вечер Дубцова и Петренко покинули вдвоём. Певица в атласной юбке фиалкового цвета и белой блузке и Иван в бежевом костюме прогулялись по ковровой дорожке, сели в автомобиль и уехали, отказавшись от общения с представителями прессы.
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