Певица Ирина Дубцова вышла в свет с новым бойфрендом

18 июля 2025, 15:38

Ирина Дубцова показала публике нового парня

Ирина Дубцова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Ирина Дубцова вышла в свет с новым мужчиной. Артистка была окружена заботой и вниманием со стороны ухажёра и выглядела очень счастливой. Подробности сообщает «СтарХит».