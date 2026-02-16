Достижения.рф

Сидни Суини показала грудь в новой скандальной рекламе

Актриса Сидни Суини показала грудь в лифчике в новой рекламе
Сидни Суини (Фото: Instagram*/sydney_sweeney)

Сидни Суини снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за довольно откровенного ролика.



В своём блоге звезда «Эйфории» опубликовала видео, где позирует в белом бюстгальтере, демонстрируя грудь. Позже выяснилось, что это не просто провокация, а реклама — актриса продвигает коллекцию нижнего белья своего недавно запущенного бренда.

Сидни Суини (Фото: Instagram*/sydney_sweeney)

Ранее именно промокампания этого проекта уже едва не обернулась для Суини юридическими проблемами. Во время съёмок она оставила бюстгальтер на знаменитых буквах Hollywood. Съёмка была согласованной, но по правилам к конструкции нельзя прикасаться или размещать на ней предметы в коммерческих целях без разрешения торговой палаты.

Перед этим Сидни Суини появилась на OnlyFans — фанаты возмутились.

