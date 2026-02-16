Сидни Суини показала грудь в новой скандальной рекламе
Сидни Суини снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за довольно откровенного ролика.
В своём блоге звезда «Эйфории» опубликовала видео, где позирует в белом бюстгальтере, демонстрируя грудь. Позже выяснилось, что это не просто провокация, а реклама — актриса продвигает коллекцию нижнего белья своего недавно запущенного бренда.
Ранее именно промокампания этого проекта уже едва не обернулась для Суини юридическими проблемами. Во время съёмок она оставила бюстгальтер на знаменитых буквах Hollywood. Съёмка была согласованной, но по правилам к конструкции нельзя прикасаться или размещать на ней предметы в коммерческих целях без разрешения торговой палаты.
