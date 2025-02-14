Джиган после резонансной свадьбы искупался в подземных водах под Стеной плача в Иерусалиме – видео

Джиган (фото: Telegram @geegunchill)
Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) искупался в подземных водах под Стеной плача в Иерусалиме.
Накануне сообщалось, что российский исполнитель стал главной звездой на резонансной свадьбе дочери главного раввина России и сына главного раввина Одессы и юга Украины. На мероприятии, которое проводилось на русском языке и иврите, собралось множество гостей, а том числе главный раввин Украины, известный своими антироссийскими заявлениями. Впрочем, не он один когда-то отличился ненавистью к России.
Однако пользователи соцсетей, узнав о свадьбе детей украинского и российского раввинов, назвали это началом скорого завершения конфликта между странами.
Объявился на торжестве и покинувший Россию рэпер Artik из популярного дуэта Artik & Asti. Музыкант перестал вести открытый для общества образ жизни, редко появляется на светских мероприятиях, поэтому его визит на свадьбу стал первым выходом в свет за долгое время.
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Анастасия Чинкова