Свадьба детей главных раввинов России и Одессы: рэпер Джиган стал главной звездой торжества

Джиган (фото: Telegram @geegunchill)
В Израиле прошла свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа. Главной звездой торжества стал Джиган.
На церемонии находилось порядка 200 человек, в числе которых лидеры еврейских общин России и Украины, в том числе главный раввин Украины Моше Асман и главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, а также певец Джиган, которого назвали «лучшим рэпером России».
Свадьба проходила на русском языке и иврите.
Многие пользователи сети после свадьбы детей двух главных раввинов начали пророчить скорый мир между Россией и Украиной. Однако отметим, что многие представители с украинской стороны известны своей антироссийской позицией. После начала конфликта отец жениха выступал в поддержку Украины, называя страну самым безопасным местом для еврея в мире.
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Свадьба проходила на русском языке и иврите.
Многие пользователи сети после свадьбы детей двух главных раввинов начали пророчить скорый мир между Россией и Украиной. Однако отметим, что многие представители с украинской стороны известны своей антироссийской позицией. После начала конфликта отец жениха выступал в поддержку Украины, называя страну самым безопасным местом для еврея в мире.
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Анастасия Чинкова