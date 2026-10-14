В Подмосковье арестовали особняк Джигана, в котором он стрелял по персоналу

14 октября 2026, 13:25

Mash: В Подмосковье приставы арестовали дом Джигана, где была стрельба

Денис Устименко-Вейнштейн (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Савёловский отдел судебных приставов наложил арест на загородный дом рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) в Подмосковье. Об этом пишет Mash.