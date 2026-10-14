В Подмосковье арестовали особняк Джигана, в котором он стрелял по персоналу
Савёловский отдел судебных приставов наложил арест на загородный дом рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) в Подмосковье. Об этом пишет Mash.
Причиной стало наличие задолженности по алиментам перед бывшей супругой, моделью Оксаной Самойловой. Сумма долга составляет 1,7 млн рублей.
Как сообщается, постановление об аресте имущества вынесли 12 октября. Накопление задолженности началось еще в 2020 году.
Арестованный объект недвижимости расположен в деревне Тимошкино (Красногорск) на территории закрытого поселка. Инфраструктура комплекса включает вертолетную площадку, летний театр и английский клуб. Площадь особняка составляет 1282 квадратных метра, а рыночная стоимость оценивается в сумму до 350 млн рублей. Известно, что указанный дом фигурировал в скандальной истории, когда артист устроил стрельбу по обслуживающему персоналу.
Права на эту недвижимость перешли к Джигану по условиям мирового соглашения, заключенного с Самойловой 1 апреля 2024 года. Параллельно с действиями приставов, саратовский общественный деятель Глеб Рыськов направил в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) обращение. В письме содержится просьба реализовать арестованное имущество рэпера на электронном аукционе. Активист аргументирует свою позицию необходимостью защиты интересов детей и многодетной матери.
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