Лепс похвалил устроившего стрельбу Джигана: «Красавчик»
Лепс назвал Джигана прекрасным воспитанным парнем после скандала
Григорий Лепс высказался о скандале с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) после стрельбы в его доме. Его слова приводит Rocket Mag в Telegram.
Народный артист РФ отметил, что «что-то слышал» об этом инциденте. При этом он не считает Джигана человеком, способным на такой поступок. Певец назвал его прекрасным воспитанным парнем и добавил, что отлично с ним общается.
«Молодец, красавчик. Не знаю, у каждого свой пиар», — добавил Лепс.Напомним, в июле музыкант направил оружие на садовника, заявив, что тот педофил. Угрозами он поставил мужчину на колени и заставил признаться в преступлениях против детей, после чего начал беспорядочную стрельбу. Позднее стало известно, что рэпер отправился в израильский рехаб.