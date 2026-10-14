Лепс похвалил устроившего стрельбу Джигана: «Красавчик»

14 октября 2026, 14:11

Лепс назвал Джигана прекрасным воспитанным парнем после скандала

Григорий Лепс (Фото: Телеграм/gvleps_official)

Григорий Лепс высказался о скандале с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) после стрельбы в его доме. Его слова приводит Rocket Mag в Telegram.





Народный артист РФ отметил, что «что-то слышал» об этом инциденте. При этом он не считает Джигана человеком, способным на такой поступок. Певец назвал его прекрасным воспитанным парнем и добавил, что отлично с ним общается.

«Молодец, красавчик. Не знаю, у каждого свой пиар», — добавил Лепс.