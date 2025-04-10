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Джиган прокомментировал смерть Паши Техника

Джиган (Фото: ВКонтакте @officialgroupgeegun)

Джиган (Фото: ВКонтакте @officialgroupgeegun)

На острове Пхукет в Таиланде скончался известный российский рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев). Артист был госпитализирован с тяжёлым отравлением запрещёнными веществами, после чего врачи ввели его в искусственную кому и подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, Техник пережил клиническую смерть и скончался в тот же день.
В заключении о смерти, опубликованном менеджером артиста, указано, что причиной смерти стала лёгочная инфекция. Вчера тело Паши было доставлено в Москву, похороны запланированы на 11 апреля.

Смерть рэпера вызвала широкий резонанс в музыкальной среде. Коллега по цеху Джиган, комментируя трагическую новость, отметил, что Павел «прошёл туда, куда хотел прийти», добавив: «Как говорится, царствие небесное».

Бывшая жена Техника, Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук), в интервью Ксении Собчак заявила, что «он сам выбрал смерть». По её словам, Паша предчувствовал свою кончину и говорил о ней ещё до поездки в Таиланд.

Паша Техник стал известен как один из основателей группы Kunteynir и оставил заметный след в российской музыкальной индустрии.

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#инфекция
#похороны
#таиланд
#интервью
Татьяна Лютаева показала дочку Агнии Дитковските от загадочного ухажера
10 апреля 2025, 09:53

Татьяна Лютаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Татьяна Лютаева, известная по роли в фильме «Гардемарины, вперед!», поделилась трогательными моментами из жизни своей внучки Ники, поздравив её с днем рождения. В этом году Татьяна отмечает свой 60-летний юбилей и успела трижды стать бабушкой.
Ника — дочь Агнии Дитковските, которая воспитывает троих детей. Первенец Фёдор появился на свет в 2014 году от актёра Алексея Чадова, а в 2017 году у Агнии родилась девочка Ника. Информация об отце второго ребенка остается в секрете.

На своих страницах в социальных сетях Лютаева опубликовала трогательные фотографии Ники, на которых девочка играет у воды с распущенными черными волосами. Она была одета в легкий белый топ и длинную юбку.

«Будь счастлива!» — написала Татьяна в поздравлении к имениннице.

Ника (Фото: Instagram* @lyutaeva_tatiana)

На одном из снимков Ника позирует у воды, а на другом пытается забраться на дерево, чтобы достать воздушный шарик в форме восьмерки — символа её дня рождения.

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«Аня замечательная»: Прохор Шаляпин поддержал Седокову после травли отца Яниса Тиммы

«Успел отсидеть»: Невеста Гуфа поделилась ностальгическим видео о прошлом рэпера

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#смерть
#девочка
#информация
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«Аня замечательная»: Прохор Шаляпин поддержал Седокову после травли отца Яниса Тиммы
Прохор Шаляпин заявил, что Анна Седокова замечательная и хорошо выглядит
10 апреля 2025, 09:17

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Впервые после смерти бывшего мужа Анна Седокова вышла на связь в январе и сразу привлекла внимание публики своим изменившимся внешним видом — из-за сильного стресса она заметно похудела. Кроме того, Седокова продолжает активно заниматься спортом, считая физические нагрузки своим лучшим средством для борьбы с трудностями.
Прохор Шаляпин даже спутал ее с подростком, но отметил, что такое преображение ей очень идет.

«Аня — замечательная девушка, выглядит великолепно, похудела, даже не узнал ее, думал, что это какой-то тинейджер», — поделился он своими впечатлениями в программе «Тема» на RU.TV.

В последнее время экс-солистка «ВИА Гры» действительно выглядит как молодая девушка. Вместе с изменением фигуры у нее также обновился стиль: теперь вместо облегающих нарядов с глубоким декольте она предпочитает толстовки и свободную одежду. Справиться с горем ей помогает музыка, и вскоре у певицы выйдет новая песня о том, что она испытывала после самоубийства Яниса Тиммы

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#певица
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#стиль
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«Успел отсидеть»: Невеста Гуфа поделилась ностальгическим видео о прошлом рэпера
Невеста Гуфа Разият Салахова поделилась ностальгическим видео о прошлом рэпера
10 апреля 2025, 09:14

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @аguf_club)

Разият Салахова, невеста известного рэпера Гуфа (Алексея Долматова), опубликовала трогательное видео в социальных сетях, которое вызвало бурю обсуждений среди поклонников.
В ролике, смонтированном из архивных кадров, девушка показала моменты из жизни Гуфа и себя в 2003 году, задав вопрос: «Почему мы не встретились раньше?». Салахова, которая младше Гуфа на 19 лет, сама ответила на свой вопрос с юмором.

«Он уже успел отсидеть, когда мне было два года», — отметила она.

Разият родилась в Махачкале в 1998 году и переехала в Саратов для учёбы на медика. Она познакомилась с Гуфом в декабре 2023 года, вскоре после этого они стали парой.

Фанаты рэпера знают о его непростой истории — в 1999 году он провёл полгода в Бутырской тюрьме за хранение наркотиков. С тех пор Гуф не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Последний инцидент произошёл осенью 2024 года, когда против него возбудили уголовное дело за грабёж с применением насилия.

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«Звучит довольно страшно»: Певица Ханна рассказала о наказаниях для своих детей

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#дело
#уголовное дело
#хранение
#грабёж
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«Звучит довольно страшно»: Певица Ханна рассказала о наказаниях для своих детей
Певица Ханна поделилась своим опытом воспитания детей
10 апреля 2025, 09:09

Анна Иванова/Ханна и Павел/Пашу Курьянов (Фото: Телеграм @lifewithhanna)

Многие люди имеют совершенно разные, порой противоположные взгляды на то, как следует воспитывать детей. О своих педагогических опытах рассказала 32-летняя известная российская певица и фотомодель Анна Иванова, более известная под своим творческим псевдонимом Ханна.
Артистка растит двух дочерей — шестилетнюю Адриану и двухлетнюю Камиллу, рождённых в браке с её мужем, генеральным директором музыкального лейбла Black Star Павлом (Пашу) Курьяновым. Впервые Ханна стала мамой в 2018 году. А недавно в своей социальной сети она опубликовало трогательное видео со своей младшей доченькой, появившейся на свет в 2023 году.

На кадрах молодая мама ласково и успокаивающе гладит девочку по руке, а та напряжённо смотрит куда-то в сторону. Возможно, на экран телевизора. Подписчики задали певице вопрос, наказывает ли она своих детей. Анна назвала себя строгой матерью и подробно рассказала о своих методах воспитания детей.

«Деток я не ругаю, в смысле, не кричу, но наказываю и провожу беседы в каждом случае, когда они не правы! Лишаю каких-то удовольствий в наказание за действия, которые нельзя совершать. Мы заранее обсуждаем, за что и какое может быть наказание», — заявила Ханна.

Поп-звезда уверена, что детей просто необходимо контролировать, направлять и совершенствовать с самых ранних лет. Именно это они и делают вместе со своим мужем-продюсером.

«Звучит страшно, но я считаю, что деткам нельзя давать слабину и оставлять без внимания вещи, которые могут привести к тому, что ребенок вырастет самодовольным и безответственным», — заключила Ханна.

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Виктория Дайнеко готовится к свадьбе с Беркели Овезовым, несмотря на слухи о его прошлом
Дайнеко прокомментировала скандальное прошлое жениха
10 апреля 2025, 08:19

Виктория Дайнеко (Фото: ВКонтакте @victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко вновь привлекла внимание СМИ, выйдя в свет со своим женихом Беркели Овезовым. Артистка поделилась, что активно готовится к свадьбе, однако ее радостные хлопоты омрачаются слухами о прошлом избранника. Об этом пишет «7Дней.ru»,
Согласно сообщениям, Овезов судится с бывшей женой из-за алиментов на детей и имеет долговые обязательства перед бывшей тещей. Кроме того, упоминается о задолженности по налогам и кредитам. Однако Дайнеко уверяет, что не обращает внимания на эти сплетни.

В настоящее время Виктория сосредоточена на выборе подвенечного платья и планировании свадебного путешествия. Она уже выбрала наряд от российского бренда, который сейчас шьют на заказ. Свадьбу пара планирует отпраздновать в Москве в узком кругу близких людей. Певица отметила, что ей не близок вариант с роскошным торжеством на Мальдивах. Дайнеко также подчеркнула, что ее родители давно знакомы с Беркели, и они его очень любят.

Ева Карицкая рассказала Ксении Собчак о последних днях жизни Паши Техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#родители
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