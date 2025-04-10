Джиган прокомментировал смерть Паши Техника

Джиган (Фото: ВКонтакте @officialgroupgeegun)
На острове Пхукет в Таиланде скончался известный российский рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев). Артист был госпитализирован с тяжёлым отравлением запрещёнными веществами, после чего врачи ввели его в искусственную кому и подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, Техник пережил клиническую смерть и скончался в тот же день.
В заключении о смерти, опубликованном менеджером артиста, указано, что причиной смерти стала лёгочная инфекция. Вчера тело Паши было доставлено в Москву, похороны запланированы на 11 апреля.
Смерть рэпера вызвала широкий резонанс в музыкальной среде. Коллега по цеху Джиган, комментируя трагическую новость, отметил, что Павел «прошёл туда, куда хотел прийти», добавив: «Как говорится, царствие небесное».
Бывшая жена Техника, Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук), в интервью Ксении Собчак заявила, что «он сам выбрал смерть». По её словам, Паша предчувствовал свою кончину и говорил о ней ещё до поездки в Таиланд.
Паша Техник стал известен как один из основателей группы Kunteynir и оставил заметный след в российской музыкальной индустрии.
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Смерть рэпера вызвала широкий резонанс в музыкальной среде. Коллега по цеху Джиган, комментируя трагическую новость, отметил, что Павел «прошёл туда, куда хотел прийти», добавив: «Как говорится, царствие небесное».
Бывшая жена Техника, Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук), в интервью Ксении Собчак заявила, что «он сам выбрал смерть». По её словам, Паша предчувствовал свою кончину и говорил о ней ещё до поездки в Таиланд.
Паша Техник стал известен как один из основателей группы Kunteynir и оставил заметный след в российской музыкальной индустрии.
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Дарья Осипова