Стало известно, почему близкие Паши Техника не смогут получить наследство

Родственники умершего рэп-исполнителя Паши Техника не смогут получить наследство из-за долга в 20 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash. Как уточнил источник, задолженность связана со штрафом за пропаганду запрещенных веществ в песнях. Техника оштрафовали в прошлом году после его выступления во Владимире.