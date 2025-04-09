Стало известно, почему близкие Паши Техника не смогут получить наследство

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram/evakaritskaua)
Родственники умершего рэп-исполнителя Паши Техника не смогут получить наследство из-за долга в 20 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Mash. Как уточнил источник, задолженность связана со штрафом за пропаганду запрещенных веществ в песнях. Техника оштрафовали в прошлом году после его выступления во Владимире.
В одном из своих интервью рэпер говорил, что купил сыну четырехкомнатную квартиру в столице, а еще у него есть недвижимость в столичном районе Перово и Некрасовке. При этом Техник утверждал, что денег всегда не хватало.
Паша Техник скончался в результате пневмонии и полиорганной недостаточности в одной из тайских больниц 4 апреля.
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«Я просто просыпаюсь и иду с собакой, гуляю с ребенком, и у меня при этом есть деньги, но их всегда мало», — замечал Павел.
Паша Техник скончался в результате пневмонии и полиорганной недостаточности в одной из тайских больниц 4 апреля.
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Никита Кротов