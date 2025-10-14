Стало известно, когда суд начнёт бракоразводный процесс Самойловой и Джигана

14 октября 2025, 19:20

Суд назначил на 28 октября беседу по разводу Самойловой с Джиганом

Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

Мировой суд Москвы определил дату первого судебного заседания по расторжению брака между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Эти сведения появились в карточке дела на официальном портале единого информационного пространства мировых судей столицы.