Стало известно, когда суд начнёт бракоразводный процесс Самойловой и Джигана
Мировой суд Москвы определил дату первого судебного заседания по расторжению брака между блогером Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Эти сведения появились в карточке дела на официальном портале единого информационного пространства мировых судей столицы.
На интернет-портале мировых судей указали, что предварительное заседание назначили на 28 октября 2025 года. Это заседание станет началом официальной процедуры развода.
Ранее адвокат Александр Бенхин уже комментировал этот бракоразводный процесс. Он затрагивал вопрос возможных финансовых последствий для Джигана. Юрист утверждал, что законодательство обязывает рэпера после развода отдавать половину своего официального дохода. Эти выплаты будут продолжаться до достижения общими детьми совершеннолетия.
Накануне Оксана Самойлова пообещала рассказать правду о разводе с Джиганом.
