Оксана Самойлова подтвердила развод с Джиганом после 17 лет отношений

17 октября 2025, 08:01

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова подтвердила, что подала на развод с рэпером Джиганом после 17 лет совместной жизни. Об этом она рассказала изданию Super.ru.





По словам Самойловой, расставание даётся ей непросто.





«Это правда. По-разному: один день получше, один похуже. Конечно, переживаю. 17 лет — это не один день и даже не один год», — сказала блогер.