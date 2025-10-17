Оксана Самойлова подтвердила развод с Джиганом после 17 лет отношений
Блогер и предприниматель Оксана Самойлова подтвердила, что подала на развод с рэпером Джиганом после 17 лет совместной жизни. Об этом она рассказала изданию Super.ru.
По словам Самойловой, расставание даётся ей непросто.
«Это правда. По-разному: один день получше, один похуже. Конечно, переживаю. 17 лет — это не один день и даже не один год», — сказала блогер.
Ранее, 9 октября, стало известно, что Самойлова подала заявление о расторжении брака. Соответствующий иск был зарегистрирован в картотеке судов 6 октября. У пары четверо детей — 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.
До объявления о разводе пользователи обратили внимание, что Самойлова почти месяц не появлялась в соцсетях, после чего в сети начали распространяться слухи о проблемах в её браке с артистом.