Джиган рассказал о своем первом сексе: «Это было с цыганкой»

Джиган (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)
Рэпер Джиган (Денис Устименко) рассказал о том, как лишился девственности. Подробностями он поделился в интеллектуальном шоу «Джиганина».
«Это было в мой день рождения. У нас на районе было много цыган. И это было с цыганкой», — откровенничал Джиган.
«Прямо в таборе?», — уточнил комик Гарик Харламов.
«Нет, в сарае», — рассказал рэпер.
Исполнитель хита «На чиле» поделился, что дама была очень красивой.
Иных подробностей Устименко не раскрыл. Зато решился на другую откровенность. Когда участникам задали вопрос, какое нижнее белье на Джигане в настоящий момент, артист снял штаны и показал присутствовавшим в студии трусы мидвей брифы.
Кстати, в новом шоу рэпер выступает в роли ведущего и магистра. Его соведущим стал Валерий Равдин. Участники проекта соревнуются с магистром в остроте ума за основной приз: хрустальную козу.
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