Леонид Агутин прокомментировал слухи о молодой любовнице: «Было всякое»

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)
Певец Леонид Агутин прокомментировал слухи о молодой любовнице.
Исполнитель хита «На сиреневой луне» стал гостем на шоу Басты, где его расспрашивали о личной жизни и карьере. В том числе у Агутина спросили о любовнице, которую он мог завести, пока его жена Анжелика Варум пребывает в другой стране.
Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает певец Леонид Агутин за одно частное выступление. Он отметил, что услуги певца стоят от 3 до 3,5 млн рублей. Продюсер добавил, что в райдер артиста входят французское или итальянское вино и шотландский виски. Тажке Агутин требует обеспечить ему люксовый номер в отеле, где будет обеспечена полная темнота.
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«Мы с женой живём 27 лет. За это время было всякое. Но мы умудрились сохранить любовь, уважение и нежность в наших отношениях. И я ими очень дорожу», — обратил внимание Агутин.
Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает певец Леонид Агутин за одно частное выступление. Он отметил, что услуги певца стоят от 3 до 3,5 млн рублей. Продюсер добавил, что в райдер артиста входят французское или итальянское вино и шотландский виски. Тажке Агутин требует обеспечить ему люксовый номер в отеле, где будет обеспечена полная темнота.
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Ольга Енгалычева