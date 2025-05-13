«Верх цинизма»: Водонаева осудила Брутян за видео с сыном Прилучного от Муцениеце

Зепюр Брутян и Павел Прилучный с сыном Тимофеем (фото: Instagram* @bugevuge)
Телезвезда Алёна Водонаева осудила актрису Зепюр Брутян за видео с сыном Агаты Муцениеце. Об этом пишет издание VOICE в своём Telegram-канале.
Напомним, что 12-летний Тимофей принял решение остаться с отцом Павлом Прилучным и его новой женой после развода родителей.
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«Когда идут суды, а мальчик не общается с родной матерью публиковать такое – вверх цинизма и отсутствие милосердия», – заявила модель.Водонаева также обратилась к своим подписчицам и спросила, как бы они отнеслись к ситуации, если бы их ребёнка «показушно водила за руку» новая избранница бывшего супруга, с которым по-прежнему остаются неразрешённые ситуации.
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Анастасия Чинкова