Отменила помолвку? Дочь Александра Малинина сняла кольцо перед свадьбой и перестала появляться на публике с женихом

Александр и Устинья Малинины (фото: Telegram @ustinya_malinina)
Дочь Александра Малинина Устинья намекнула поклонникам на разрыв помолвки. Несколько месяцев девушка не выходит в свет с женихом, а недавно и вовсе сняла кольцо с безымянного пальца.
В 2023 году стало известно о том, что Устинье сделал предложение руки и сердца британец по имени Зак. Торжество планировали провести после того, как девушка получит диплом. Летом прошлого года дочь музыканта окончила Королевский колледж музыки в Лондоне и перестала упоминать об избраннике.
Пользователи соцсетей также заметили, что девушка не поздравила Зака с Днём святого Валентина, а также никак не прокомментировала годовщину их знакомства.
Очередным поводом для обсуждений стало то, что Устинья перестала носить кольцо, подаренное женихом.
При этом он не делала никаких заявлений о расставании.
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Пользователи соцсетей также заметили, что девушка не поздравила Зака с Днём святого Валентина, а также никак не прокомментировала годовщину их знакомства.
Очередным поводом для обсуждений стало то, что Устинья перестала носить кольцо, подаренное женихом.
При этом он не делала никаких заявлений о расставании.
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Анастасия Чинкова