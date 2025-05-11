Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)
Певица Анна Седокова похвасталась похудением, выложив в соцсетях видео из спортзала. На исполнительнице черное обтягивающее одеяние и красная кепка.
Судя по надетым наушникам, звезда предпочитает тренироваться под собственный плейлист. Бьюти-обозреватели уже задались вопросом, готовится ли Седокова к лету или просто сняты удачные ракурсы.
Тем временем Анна продолжает выходить в свет. Недавно она вместе с дочкой Алиной была на концерте электропоп-группы Rüfüs Du Sol. Музыкальный коллектив выступал в Майями. Пользователи подчеркнули, что мать и дочь выглядят словно сестры. Мероприятие знаменитость посетила в молодежном образе: в майке и объемных брюках. Алина была в топе и коротких шортах.
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*Запрещен в РФ
Тем временем Анна продолжает выходить в свет. Недавно она вместе с дочкой Алиной была на концерте электропоп-группы Rüfüs Du Sol. Музыкальный коллектив выступал в Майями. Пользователи подчеркнули, что мать и дочь выглядят словно сестры. Мероприятие знаменитость посетила в молодежном образе: в майке и объемных брюках. Алина была в топе и коротких шортах.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов