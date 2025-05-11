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Анна Седокова похвасталась похудением

Анна Седокова опубликовала видео из спортзала
Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Певица Анна Седокова похвасталась похудением, выложив в соцсетях видео из спортзала. На исполнительнице черное обтягивающее одеяние и красная кепка.
Судя по надетым наушникам, звезда предпочитает тренироваться под собственный плейлист. Бьюти-обозреватели уже задались вопросом, готовится ли Седокова к лету или просто сняты удачные ракурсы.
Тем временем Анна продолжает выходить в свет. Недавно она вместе с дочкой Алиной была на концерте электропоп-группы Rüfüs Du Sol. Музыкальный коллектив выступал в Майями. Пользователи подчеркнули, что мать и дочь выглядят словно сестры. Мероприятие знаменитость посетила в молодежном образе: в майке и объемных брюках. Алина была в топе и коротких шортах.

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«Измен не было»: Владимир Девятов рассказал, как 18 лет назад ушел от жены к другой
Молодая жена Девятова рассказала, как 18 лет назад между ними зародилась любовь
11 мая 2025, 14:13

Владимир Девятов (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

70-летний народный артист России уже 18 лет наслаждается счастьем в четвертом браке. История любви Владимира Девятова и Елизаветы Горышкиной началась в ту пору, когда он был женат на другой женщине.
Российский певец встретил свою будущую супругу, когда ей было всего 22 года — разница между ними составляет 30 лет. В то время она выступала в балете артиста и его дочери Марины. Однако молодая девушка не сразу приняла ухаживания взрослого мужчины.
«Сомневалась, естественно. Никогда в жизни я не могла на таких взрослых посмотреть и о чем-то подумать. Тем более у нас работала его супруга, что тут говорить. И я работала с Мариной. Все было не очень красиво. Я это прекрасно понимала. И тогда ему говорила: «Мне надо так тебя любить, чтобы было все равно, кто и что скажет», — вспоминает Елизавета.
Сам Владимир Сергеевич утверждает, что не предавал доверия бывшей жены, а сразу и честно сознался, что у него появились чувства к другой.
«У нас произошел контакт, ну такой, визуальный. Никаких измен не было, мы просто поняли, что созданы друг для друга. Ну что поделать, вот такая ерунда получилась. Ну четвертый раз больше не буду», — пошутил он на шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».
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#балет
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«Не сразу привыкла к образу телепузика»: беременная невеста Тимати продемонстрировала фигуру в бикини
Беременная невеста Тимати показала фигуру в бикини во время отдыха на Мальдивах
11 мая 2025, 13:36

Валентина Иванова (Фото: Инстаграм*/halfbloodval)

Валентина Иванова показала свой округлившийся живот. Возлюбленная рэпера поделилась своими ощущениями во время внушительного срока беременности.
Сейчас Тимати и Валентина ждут первенца. Для рэпера это не первый опыт отцовства, а вот его избранница готовится стать мамой впервые. Несмотря на приближающиеся роды, модель решила отправиться на семейный отдых с женихом, его матерью и детьми.

Местом для него семья выбрала Мальдивы. Здесь Валентина наслаждается размеренной жизнью: греется на солнце, плавает в бассейне и пробует экзотические фрукты, насыщая организм витаминами. На фоне красивого пейзажа модель устроила фотосессию, продемонстрировав свое положение в элегантном черном бикини. Она убрала волосы в хвост и обошлась без макияжа, подчеркнув естественную красоту.

«Мои самые добрые, чуткие и ласковые подписчицы. Я каждую благодарю за такие теплые слова. Не сразу я привыкла к образу телепузика, признаюсь честно. Вы стали моей поддержкой в этот интересный период моей жизни», —так Иванова поблагодарила своих поклонников за поддержку.
Кроме того, она пообещала и дальше делиться своими впечатлениями от ожидания малыша.

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#семья
#отдых
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Глюкоза раскрыла отношение дочерей к ее новому образу
Глюкоза рассказала, как ее дочки относятся к новому образу певицы
11 мая 2025, 13:25

Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)

Глюкоза рассказала, что дочери положительно восприняли ее новый образ. Певица отметила, что она делится с ними своим гардеробом.
Глюкоза воспитывает 17-летнюю Лидию и 13-летнюю Веру.

«Младшая дочь как раз является моей поклонницей. Она говорит: «Мам, я тобой вдохновляюсь!». Ей очень нравится и моя музыка, и то, как я одеваюсь. Вера часто просит какие-то мои вещи, гардероб уже иногда трещит по швам. Поэтому нет, они меня не критикуют», — рассказала певица «СтарХит».
В начале марта Глюкоза в социальных сетях опубликовала видео, на котором она с лысой головой. Тогда пользователи заподозрили, что певица употребляет наркотические вещества. Сама Глюкоза позже опровергла эти слухи. В настоящее время она иногда выступает в клубах.

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Продюсер «Ласкового мая» подал в суд на создателей сериала «Слово пацана»
Андрей Разин заявил, что будет судиться с создателями «Слова пацана» из-за песен
11 мая 2025, 13:21

Фото: iStock/Zolnierek

Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана», передает ТАСС.
Продюсер будет судиться с создателями сериала из-за использования песен группы «Ласковый май». Судебное заседание назначено на понедельник, 12 мая.

Уточняется, что Разин попросил признать недействительным договор о лицензиях на композиции «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты» между Светланой Шатуновой и создателями «Слово пацана».

По словам продюсера, у вдовы знаменитого певца якобы нет прав на песни.

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Стала известна дата судебного заседания по иску Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за песен
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«Брачное ледовое агентство Плющенко открыто»: Алина Горбачева согласилась выйти замуж за Андрея Рудя
Алина Горбачева согласилась выйти замуж за Андрея Рудя
11 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/artisteer

Алина Горбачева согласилась выйти замуж за Андрея Рудя. Об этом фигурист Евгений Плющенко сообщил в своем блоге.
Фигуристы Андрей Рудь и Алина Горбачева познакомились несколько лет назад в академии фигурного катания олимпийского чемпиона Евгений Плющенко. Рудь сделал предложение Горбачевой во время ледового шоу в Минске.

По словам Плющенко, в его академии можно не только принять участие в одних из самых красивых шоу в мире, но и встретить свою любовь. Спортсмен напомнил о всех влюбленных, которых объединили его шоу: Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов, Алена Косторная и Георгий Куница, Александра Трусова и Макар Игнатов.

«Брачное ледовое агентство Плющенко открыто! Кто следующий?» — написал Плющенко.

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