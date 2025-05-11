Катя Адушкина рассказала, нормально ли общаться с двумя парнями одновременно

Екатерина Адушкина (Фото: Instagram*/katusha_adushkina)
Общение с двумя парнями одновременно без отношений — нормальное явление, считает блогер Катя Адушкина. Сетевая знаменитость подчеркнула, что обговаривать этот момент нужно в коммуникации. Таким образом она ответила на соответствующий вопрос подписчицы.
«Норм, особенно, если этот момент проговаривается в коммуникации», — оставила подпись на своем селфи Адушкина.
Фото: Instagram*/katusha_adushkina
Стоит отметить, что дискуссия стала предметом для споров. Кроме того, по мнению исполнительницы, совершенно нормально не иметь отношений или выйти замуж в 20 лет «если вам кайф». Адушкина добавила, что сама этого делать не стала.
Катя Адушкина стала известна после участия в популярном телешоу «Маска. Танцы», где была в образе зебры.
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