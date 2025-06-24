«Он альфонс и присосался»: Дана Борисова раскритиковала нового мужа Ксении Бородиной
Дана Борисова назвала мужа Бородиной альфонсом, который «присосался» к жене
Дана Борисова нелестно выразилась в адрес нового мужа Ксении Бородиной. Телеведущая считает Николая Сердюкова альфонсом. Об этом она сообщила в беседе с Пятым каналом.
«По нему же видно, что он альфонс и присосался», — заявила Дана.
Знаменитость утверждает, что Сердюков женился на Бородиной исключительно ради денег. Борисова подчеркнула, что Ксения зря так поспешила со свадьбой.
«При этом ее супруг — счастливый обладатель машиноместа 11 метров, и больше ничего у него, гроша за душой нет, включая и машины», — добавила она.
Ранее Ксения Бородина в личном Telegram-канале опубликовала кадры со свадьбы с блогером Николаем Сердюковым. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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