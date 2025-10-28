Достижения.рф

Джиган в суде запросил 3 месяца на примирение с Оксаной Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко) попросил суд предоставить три месяца на примирение с супругой Оксаной Самойловой. Следующее заседание по делу о разводе состоится 17 ноября.



Адвокат Самойловой отметил, что процесс прошёл очень быстро и без обсуждения деталей. В настоящее время споров о детях и имуществе между супругами нет.

«Мне кажется, это логично, когда дети остаются с мамой», – передаёт слова юриста издание StarHit.

Напомним, что пара имеет четверых детей.

Ранее в этот день в столичном суде состоялась беседа по иску о разводе Самойловой с Джиганом. Около здания суда засняли блогера, которая прибыла на заседание в чёрном образе.
