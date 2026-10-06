Джигана нашли невменяемым после побега из рехаба
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) несколько раз сбегал с территории реабилитационного центра в Израиле. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, последний раз артист несанкционированно покинул частную клинику 2 октября, накануне шаббата. Вернули его в центр только после полуночи, в тот день музыкант пропустил два назначенных на вечер сеанса терапии.
Как отмечается, Джиган был в неадекватном состоянии. Он спал на откинутом кресле в машине, после чего не смог сам открыть дверь и вспомнить пароль от территории рехаба. Всего рэпер отсутствовал в лечебнице более десяти часов. Местные жители не знают, что в частном секторе находится реабилитационная клиника. Сама территория охраняется, туда доставляют еду и вызывают клининг.
Напомним, рэпер оказался в рехабе после инцидента со стрельбой по персоналу и удержанием заложников в собственном доме в Подмосковье.
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