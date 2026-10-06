Джигана нашли невменяемым после побега из рехаба

06 октября 2026, 14:35

Mash: Джиган несколько раз сбегал из рехаба в Израиле

Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) несколько раз сбегал с территории реабилитационного центра в Израиле. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.