Суд принял иск Самойловой к Джигану об ограничении родительских прав

03 октября 2026, 04:55

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

В московском суде зарегистрирован иск блогера Оксаны Самойловой, направленный на ограничение рэпера Джигана (Дениса Устименко) в родительских правах. Как сообщила РИА Новости её адвокат Марина Дубровская, дата рассмотрения дела пока не назначена.