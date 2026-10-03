Суд принял иск Самойловой к Джигану об ограничении родительских прав
В московском суде зарегистрирован иск блогера Оксаны Самойловой, направленный на ограничение рэпера Джигана (Дениса Устименко) в родительских правах. Как сообщила РИА Новости её адвокат Марина Дубровская, дата рассмотрения дела пока не назначена.
По словам юриста, иск уже принят в производство — теперь сторона ожидает назначения даты судебного заседания. Требования истца включают не только ограничение Джигана в родительских правах в отношении всех несовершеннолетних детей, но и закрепление за матерью права определять место их проживания.
Напомним, Джиган недавно открыл стрельбу по сотрудникам на территории своего дома в Подмосковье и около десяти часов удерживал их в заложниках. Утверждается, что один из пострадавших получил ранения руки и ноги, при этом в доме в момент происшествия находились дети артиста. После случившегося рэпера принудительно направили в реабилитационный центр в Израиле.
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