«У меня аж мурашки»: Катя Лель высказалась о драме в семье Джигана
Катя Лель обеспокоилась безопасностью детей из-за ситуации в семье Джигана
Катя Лель эмоционально отреагировала на произошедшее в семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица призналась, что особенно сильно её задел вопрос безопасности детей.
«Самое опасное и непозволительное — это позволять детям быть в опасности. Ты их так трудно рождаешь, приводишь на этот свет, и человек, который в невменяемом состоянии может позволить себе то, что он даже не вспомнит, — это очень страшно. Я не верю, что люди могут меняться. У меня аж мурашки по телу», — высказалась артистка.Лель подчеркнула, что считает недопустимой ситуацию, когда дети оказываются рядом со взрослым, который, по её словам, может находиться в невменяемом состоянии и впоследствии не помнить своих поступков.
Певица также поделилась своими взглядами на возможность изменения человека. По её мнению, действительно переосмыслить свою жизнь можно лишь в момент серьёзного духовного потрясения — например, когда человек находится при смерти и просит у Бога ещё один шанс.
При этом Лель считает, что полностью изменить заложенные в человеке особенности характера практически невозможно. По её словам, у каждого человека есть индивидуальный генетический код, который во многом определяет его поведение.