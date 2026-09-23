«Если мне починят плечи, я пойду»: Стас Пьеха мечтает попасть в «Титаны», но пока не может

23 сентября 2026, 16:07

Стас Пьеха отказался от спортивного шоу «Титаны»

Стас Пьеха (Фото: Instagram* / @wolfieha)

Стас Пьеха рассказал, почему пока отказывается от участия в реалити-шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Больше всего артист хотел бы попасть в спортивный проект «Титаны», который смотрит с особым интересом.





«Это единственное шоу, где реально про спорт история. Для меня это как детская мечта — объединить лучших из разных видов спорта и посмотреть, кто из них сильнее», — рассказал певец на VK Лектории.



«Я бы мечтал! Но мне нельзя висеть. Если мне починят плечи, то я пойду», — признался Пьеха.