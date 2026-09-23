«Если мне починят плечи, я пойду»: Стас Пьеха мечтает попасть в «Титаны», но пока не может
Стас Пьеха отказался от спортивного шоу «Титаны»
Стас Пьеха рассказал, почему пока отказывается от участия в реалити-шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Больше всего артист хотел бы попасть в спортивный проект «Титаны», который смотрит с особым интересом.
«Это единственное шоу, где реально про спорт история. Для меня это как детская мечта — объединить лучших из разных видов спорта и посмотреть, кто из них сильнее», — рассказал певец на VK Лектории.Однако сейчас Пьеха не может участвовать из-за проблем с суставами. По словам артиста, он уже несколько лет занимается их восстановлением, а испытания с висами ему противопоказаны.
«Я бы мечтал! Но мне нельзя висеть. Если мне починят плечи, то я пойду», — признался Пьеха.Певца периодически зовут и в другие реалити, но он отказывается в том числе из-за плотного графика. Не обошлось без воспоминаний о «Последнем герое»: после тяжёлого испытания у него обострилась старая грыжа в шее, из-за чего он начал падать в обмороки. При этом в эфире его уход, по словам Пьехи, показали как неспособность выдержать жизнь на острове.