Гинеколог рассказала об опасности злоупотребления алкоголем Идой Галич во время беременности

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
В своем личном блоге беременная Ида Галич призналась, что не может отказаться от алкоголя. Она добавила, что иногда разбавляет его водой.
«Вино я себе разрешаю. Бокал белого разбавляю водой и гуляй Вася. В прошлом году я редко пила, думала, что вообще не захочу. Но в Париже мне до трясучки захотелось улиток, которые я вообще не ела никогда и бокал вина. Я в этом удовольствии себе не отказала», — написала она.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что алкоголь во время беременности пить категорически нельзя, потому что высока вероятность рождения ребенка с фатальным алкогольным синдромом.
«Лет 30- 35 назад врачи говорили, что можно небольшое количество сухого красного вина для того, чтобы снизить тонус матки. Потом это все было опровергнуто. На самом деле алкоголь на любом сроке категорически нельзя, потому что высока вероятность рождения ребенка с фатальным алкогольным синдромом — это тяжелейшее заболевание нервной системы, неизлечимое, потому что алкоголь обладает деструктивным воздействием», — сказала эксперт.
По ее словам, фатальный алкогольный синдром имеет характерные черты и маски, даже в неярко выраженной форме.
«Такие дети неуправляемые, они плохо развиваются, не учатся, то есть совершенно очевидно демонстрируют нарушение когнитивных способностей, поведения и так далее. Однократный прием алкоголя во время беременности может повлечь за собой это все. А если это происходит на регулярной основе, то получается своего внутриутробного эмбриона или плод делают вторичным алкоголиком», — поделилась гинеколог.
Она подчеркнула, что мы не можем точно знать, каким будем ребенок, но есть вероятность того, у него будут проблемы со здоровьем из-за злоупотребления психоактивными веществами матерью.
«Даже в минимальных дозах нельзя. Любая доза повреждает центральную нервную систему», — предупредила врач.
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Анастасия Панченко