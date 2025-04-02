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Гинеколог рассказала об опасности злоупотребления алкоголем Идой Галич во время беременности

Гинеколог Ерофеева: Галич, употребляя алкоголь, подвергает плод опасности
Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

В своем личном блоге беременная Ида Галич призналась, что не может отказаться от алкоголя. Она добавила, что иногда разбавляет его водой.
«Вино я себе разрешаю. Бокал белого разбавляю водой и гуляй Вася. В прошлом году я редко пила, думала, что вообще не захочу. Но в Париже мне до трясучки захотелось улиток, которые я вообще не ела никогда и бокал вина. Я в этом удовольствии себе не отказала», — написала она.

Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что алкоголь во время беременности пить категорически нельзя, потому что высока вероятность рождения ребенка с фатальным алкогольным синдромом.

«Лет 30- 35 назад врачи говорили, что можно небольшое количество сухого красного вина для того, чтобы снизить тонус матки. Потом это все было опровергнуто. На самом деле алкоголь на любом сроке категорически нельзя, потому что высока вероятность рождения ребенка с фатальным алкогольным синдромом — это тяжелейшее заболевание нервной системы, неизлечимое, потому что алкоголь обладает деструктивным воздействием», — сказала эксперт.

По ее словам, фатальный алкогольный синдром имеет характерные черты и маски, даже в неярко выраженной форме.

«Такие дети неуправляемые, они плохо развиваются, не учатся, то есть совершенно очевидно демонстрируют нарушение когнитивных способностей, поведения и так далее. Однократный прием алкоголя во время беременности может повлечь за собой это все. А если это происходит на регулярной основе, то получается своего внутриутробного эмбриона или плод делают вторичным алкоголиком», — поделилась гинеколог.

Она подчеркнула, что мы не можем точно знать, каким будем ребенок, но есть вероятность того, у него будут проблемы со здоровьем из-за злоупотребления психоактивными веществами матерью.

«Даже в минимальных дозах нельзя. Любая доза повреждает центральную нервную систему», — предупредила врач.

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«Хватал и душил»: Соседи рассказали о манерах судимого сожителя Татьяны Овсиенко
Стройная и подтянутая Овсиенко опровергла слухи об избиениях сожителем
02 апреля 2025, 14:59

Татьяна Овсиенко (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Бывшее «лицо» группы «Мираж» и сольная исполнительница Татьяна Овсиенко, спустя несколько лет затворничества, вновь появилась на публике. Зрители были потрясены красотой, подтянутостью и прекрасной формой артистки.
Из-за добровольного затворничества фигура этой поп-дивы давно уже обросла многочисленными слухами, домыслами и предположениями, в которые одинокими вкраплениями чудом прорывались крупицы правды. О том, что можно принять на веру, а от чего решительно отмахнуться, сама Татьяна рассказала в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

«Я такой же человек. У меня есть плакательные дни, страдательные, а может быть, безбашенные дни. Неважно. Просто так, как все, живу и радуюсь…», — откровенничала певица.

В последние годы Овсиенко вела крайне закрытый образ жизни. Она не общалась с журналистами, не посещала премьеры и даже дни рождения коллег. Это порождало слухи относительно ее самочувствия. В СМИ появлялась информация, что причиной длительного молчания являются серьёзные проблемы со спиртным. Пластический хирург Яна Кизюн указывала на явные признаки алкоголизма в виде одутловатости лица, особенно в нижней трети, где присутствовали так называемые брыли.

Татьяна Овсиенко (кадр из программы Пятого канала «Светская хроника»)

В одной из статей в СМИ приводился рассказ соседки Татьяны, которая якобы опасалась не только за здоровье, но и за жизнь артистки. По словам женщины, она Овсиенко пустила к себе сожителя, трижды сидевшего в тюрьме. По всей видимости, речь идёт об Александре Меркулове, который действительно отбывал наказание в местах лишения свободы. В последний раз — за покушения на убийство.

Певица тогда не оставила возлюбленного, оплачивала ему адвокатов, а после навещала в СИЗО, возила передачи в колонию. После освобождения он приехал к Татьяне. Вот тут-то и началась, по словам соседки, «весёлая жизнь».

«У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то звонила и говорила, что он убьёт её. Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа», — рассказывала женщина.

Сама артистка всю эту информацию опровергает. По её словам, жизнь её прекрасна и удивительна, а уйти в тень она решила сама, осознанно и решительно. Это своё решение Овсиенко, впрочем, никак не объясняет.

«Мое табу. На три года или на четыре я исчезла, а потом я сказала: все, запрет», — поделилась певица.

Проблемы со здоровьем у неё действительно есть, но связаны они не с алкоголем и насилием в семье, а со старой травмой. Из-за этого у Татьяны болит спина и ноги, она не может заниматься некоторыми видами спорта и вынуждена поддерживать форму с помощью щадящей диеты. То, что ей приходилось прибегать к услугам эстетической медицины, артистка решительно отвергает.

«Я жутко боюсь пластических хирургов. Поэтому все, что я могла себе позволить, и то уже, по-моему, отошло, — ботокс. Мне никогда ничего не делали. Просто я хочу стареть со своими морщинками, со своим возрастом. Я к нему уважительно отношусь», — подчеркнула Овсиенко.

Однако эксперты считают, что без пластики всё же не обошлось. В любом случае, если она и была, то оказалась очень удачной. А стилист Вадим Андреев отметил, что яркость образа нестареющей Татьяны подчёркивают её лучистые синие глаза.

Зрители же просто в восторге от того, как выглядит и ведёт себя на сцене уже не слишком юная артистка. Многие признаются, что не поверили своим глазам, когда увидели и услышали снова любимую певицу.

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«Настоящий урод»: Карди Би обвинила своего экс-супруга в покушении на убийство
02 апреля 2025, 14:50

Карди Би (Фото: Instagram*, @iamcardib)

В минувшие выходные певица Карди Би обвинила рэпера Offset, бывшего мужа и отца своих детей, в покушении на убийство, преследованиях и запугиваниях.
Певица рассказала, что музыкант умолял сохранить брак и заявлял, что в противном случае сведёт счёты с жизнью. Далее Offset уже угрожал и Карди — пообещал, что лишит её жизни.
«Он настоящий урод, с которым я имела дело последние два месяца. Каждый раз, когда я уезжаю из города, он преследует меня, записывает голосовые сообщения… Я так устала от этого», — рассказала хип-хоп-звезда.
Карди также упомянула и то, что рэпер и его новая девушка — предположительно модель Мелани Джейда — отправляли ей аудио эротического содержания, сообщает Super. издание

Карди Би и Offset поженились в 2017 году. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании после четырнадцати месяцев брака, но помирилась к началу февраля 2019 года. В сентябре 2020 года Карди подала на развод. В августе 2024 года певица сообщила о разводе с Offset. У бывших супругов трое детей.

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В Ахтубинске появится улица имени Надежды Бабкиной
02 апреля 2025, 14:45

Надежда Бабкина (Фото: Telegram @nadezhda_babkina)

В родном городе певицы Надежды Бабкиной Ахтубинске появится улица с ее именем. Об этом сообщил врио главы города Александр Сиваков, его слова приводит «Абзац».
«Будет строиться новый микрорайон, и, соответственно, там будет название новой улицы (в честь Надежды Бабкиной – ред.). Микрорайон планируется, земельный участок определён, одна часть города определена под новую застройку, соответственно, там мы будем называть улицу именем нашей певицы», — сообщил Сиваков.

По его словам, начало стройки запланировано на середину 2025 года. Улица, названная в честь Бабкиной, появится к концу текущего года или в начале следующего, уточнил врио главы города.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной.
По мнению парламентария, Бабкина — это патриотическая артистка, на которую необходимо обращать особое внимание.

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Шоумен Стас Барецкий раскрыл, что довело Пашу Техника до предсмертного состояния
Стас Барецкий: Пашу Техника довели до комы рейв-вечеринки с наркотиками
02 апреля 2025, 14:17

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Рейв-вечеринки с запрещенными веществами довели рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев – настоящее имя) до комы. Так считает шоумен Стас Барецкий.
«Я ему говорил: "Паша, веди себя как человек, веди себя нормально". Наркота уже не в моде, люди не хотят быстрого кайфа и медленной смерти, люди хотят жить и радоваться жизни. Паша Техник вляпался во всю эту рейверскую историю, когда ты постоянно на вечеринках, где ты должен быть всегда под кайфом», — рассказал Барецкий в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Паша Техник слишком сильно вжился в этот образ и теперь его практически невозможно из него вытащить.

Барецкий считает, что Ивлеву необходима помощь, но в Тайланде только «снимают ломку и бабки» за капельницы.
За день до того, как Паша попал в больницу, он пил шампанское с Барецким и играл в баскетбол. Шоумен сейчас старается максимально помочь своему товарищу.

Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

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Цыганова, не ставшая мамой из-за автокатастрофы: «Думала усыновить ребенка и даже пыталась»
Вика Цыганова призналась, что пыталась усыновить ребёнка
02 апреля 2025, 14:13

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Певица почти 40 лет счастлива в браке с Вадимом Цыгановым. У пары есть всё, правда стать родителями им так и не удалось.
Вика Цыганова призналась, что попытки завести ребёнка были безуспешными, поэтому она решила по полной заняться карьерой. Правда руки она опустила не сразу, предприняв несколько попыток усыновления. Правда и они не увенчались успехом.

«Я об этом думала и даже пыталась, но у меня другой путь. Мои дети – это солдаты, которые сейчас сражаются за наше будущее, и я их всех люблю. У каждого человека своё предназначение в этой жизни», – отметила певица в беседе с «КП-Екатеринбург».
Цыганова очень благодарна мужу за поддержку и заботу, которой он окружает её в трудные моменты. Она добавила, что считает самыми хорошими мужчинами подкаблучников, но подчеркнула, что всё должно быть с любовью и ради любви.

Будущие супруги познакомились в середине 80-х. Вадим тогда окончил ГИТИС и работал директором музыкальной группы «Ласковый май», а Виктория играла в Еврейском камерном музыкальном театре. Встреча произошла благодаря однокурснику Цыганова. Вика и Вадим встретились, их симпатия оказалось взаимной и больше они никогда не расставались.

Напомним, что в 2022 году Цыганова объявила, что ей поставили диагноз «бесплодие» после жуткой аварии, которая произошла много лет назад. После автокатастрофы здоровье певицы сильно пошатнулось.

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