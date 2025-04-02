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Скандалы, драки и обвинения в покушении на убийство: обратная сторона жизни успешного продюсера Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Сегодня свой 56-й день рождения отмечает Иосиф Пригожин — известный российский музыкальный продюсер и предприниматель.
Его знают как супруга известной певицы Валерии, но в первую очередь он — талантливый организатор, благодаря которому получили развитие такие музыкальные коллективы, как «А’Студио», «На-На», «Отпетые мошенники», «Шао?Бао!», «Сплин», «Божья коровка», «2x2» и многие сольные исполнители. О творческой и личной жизни акулы российского шоу-бизнеса читайте в материале «Радио 1».

Обычный мальчик из Чечни


Динара Якубовна и Иосиф Пригожины (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин появился на свет 2 апреля 1969 года в городе Махачкала. Его родители, Игорь Матвеевич и Динара Якубовна Пригожины, были представителями ашкеназских и горских евреев. Семья жила небогато, и уже в раннем возрасте Иосиф начал искать способы заработка. В 12 лет он устроился работать в парикмахерскую, где трудился до 16 лет.

Еще с детства Иосиф мечтал о грандиозных свершениях, но в маленьком городе его возможности были ограничены. Он хотел стать известным артистом, хотя родные не одобряли его выбор и считали творческие профессии пустой тратой времени. В 1985 году, получив паспорт, Пригожин немедля отправился в Москву.

В столице Иосиф учился по вечерам, заканчивая школьное образование, и параллельно занимался в театре-студии «Гамма». В 1986 году амбициозный юноша пытался поступить в ГИТИС, но не прошел.

Неудача только подстегнула Пригожина к более активным действиям. Он начал активно ходить на мероприятия, где можно было встретить местных знаменитостей, и на кастинги. В 1987 году Иосиф начал свою карьеру в качестве ассистента Юрия Айзеншписа, знаменитого советского продюсера, работавшего со звёздами эстрады и телевидения. За три года работы помощником Пригожин организовал сотни концертов и полюбил это дело.

Свободное плавание


Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

В 1991 году Иосиф Пригожин впервые выступил в роли продюсера. Он организовал «Супершоу-91» для телеканала «Останкино» и программу «Клуб Т». Его первой подопечной стала армянская певица Сона Саркисян, известная под псевдонимом Sona. Вскоре певица решила посвятить себя семье и покинула Москву. Этот проект не принёс Пригожину успеха, но стал отправной точкой в карьере продюсера звезд. Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал и Кристина Орбакайте, и число успешных проектов стремительно росло.

Евгений Пригожин основал продюсерскую компанию, заняв в ней должности генерального продюсера, а позже и генерального директора. На сегодня основатель брендов «NOX Music» и «ОРТ-Рекордз», организатор музыкальных фестивалей, концертов и телевизионных программ в России имеет премии «Овация», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». 2 апреля 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики.

Личная жизнь


Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин был женат трижды. Его первая супруга, Елена, происходила из интеллигентной московской семьи и не разделяла его увлечений шоу-бизнесом. В этом браке родилось двое детей.

Второй женой мужчины стала Лейла, менеджер компании «Союз». Их отношения начались после развода с первой супругой, и вскоре у них родилась дочь Лиза. Однако Лейла, будучи финансово независимой, ушла от него.

В 2003 году в жизни Пригожина произошло судьбоносное событие: он встретил певицу Валерию, которая только что ушла от продюсера Шульгина и переживала кризис в карьере. Альбом «Страна любви» и песня «Часики» дали певице новый виток популярности, а продюсер влюбился. Их творческое сотрудничество переросло в 2004 году в крепкий брак. Валерия стала для него третьей женой и единственной настоящей любовью.

«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения
«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения

Что за продюсер без скандалов?


Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)


Покушение на жизнь Авраама Руссо


В начале нулевых Авраам Руссо начал сотрудничать с Пригожиным. Когда певец стал популярным, для дальнейшей раскрутки Руссо взял внушительную сумму у знакомых Пригожина и решил сбежать в Ереван.

«Он взял у моих турецких друзей деньги, поехал в Ереван и сказал, что турки — негодяи. Я спросил: «Ты что, больной? Что ты творишь?» А он мне начал угрожать: сказал, что ко мне приедут люди и разберутся со мной. Я ему ответил: «Слышь ты, придурок, я тебя один раз простил, больше прощать не буду». Я положил трубку и больше с ним не виделся и не разговаривал», — цитирует слова Пригожина gazeta.ru.
Конфликт получил продолжение в 2021 году, когда Авраам Руссо на шоу «Секрет на миллион» рассказал о том, что Иосиф Пригожин якобы имеет отношение к покушению на его жизнь, которое было совершено в 2006 году.

«Пригожин никогда не был подозреваемым или обвиняемым и никогда не рассматривался в качестве возможного соучастника», — прокомментировал адвокат Пригожина после эфира передачи.


Драка с критиком


В 2008 году на пресс-конференции Робина Гибба Пригожин вступил в перепалку с Николаем Фандеевым, который позволил себе резкие высказывания в адрес певицы Валерии. В ответ на это Пригожин ударил критика. «За жену порву!» — позже объяснил продюсер.

Манерная мерзость


В 2020 году заявление Пригожина о том, что его ежемесячные расходы составляют примерно 2 миллиона рублей, стало предметом обсуждения среди его коллег. Свою точку зрения по этому вопросу высказал и Сергей Соседов указав Пригожину на неприличие богатой жизни.

«Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в своей жизни я не видел. Покажите мне, что он сделал в жизни! Чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость! У нас половина артистов в России недооценены, и именно потому, что такая мерзость, как Сергей Соседов, дает оценку», — поделился Пригожин с порталом «НьюИнформ».

Критика власти


В 2023 году в интернете произошёл скандал: в сети распространилась аудиозапись, на которой два человека, чьи голоса похожи на голоса Иосифа Пригожина и Фархада Ахметова, критикуют действия российских политиков на международной арене.

«Эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились. Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой. Но непонятно, из чего и как клеили», — объяснил Пригожин.

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#статьи
Общественность взволнована внешностью Иванки Трамп на фото в мини-платье
02 апреля 2025, 15:31

Иванка Трамп (фото: Backgrid USA / legion-media.ru)

Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп попала в объективы папарацци и взволновала общественность. Фотографии и комментарии представило издание Daily Mail.
43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа заметили во время семейной прогулки в Майями. Знаменитость предстала в белом облегающем мини-платье и открытых туфлях. В руках женщина несла блестящий клатч.

Пользователей сети сильно взволновало это фото, поскольку все заметили, насколько похудела наследница американского лидера.

«"Оземпик" – это то, что помогло ей похудеть», «Какие худые ноги», «Она выглядит ужасно», «Она слишком сильно похудела. Она слишком много тренируется. Я не вижу всех этих мышц, которые она якобы нарастила», – пишут неравнодушные читатели портала.
Однако были и те, кто похвалил Иванку за великолепную фигуру и отметил её красоту.

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#интернет
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Тайно родившая дочь бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что о её секрете знал Прохор Шаляпин
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что о её беременности знал Прохор Шаляпин
02 апреля 2025, 15:18

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая жена Армена Джигарханяна все девять месяцев скрывала беременность. О положении 46-летней Виталины Цымбалюк-Романовской знали только самые близкие.
Пианистка более 18 лет прожила с актёром, однако паре не удалось родить ребёнка. Мечта Виталины стать мамой исполнилась уже после развода с народным артистом СССР и его смерти.

5 марта Цымбалюк-Романовская родила дочь, а сообщила эту новость только спустя месяц. К большому удивлению, слухи о её положении не просочились в СМИ. Она благодарна тому узкому кругу посвящённых в её тайну людей за то, что не выдали её секрет.

Артистка далека от сферы шоу-бизнеса и не посещает светские мероприятия. Однако она поддерживает общение с эпатажным Прохором Шаляпиным. Одно время им даже приписывали роман. Певец был одним из тех, кто знал о беременности подруги и преданно хранил молчание.

«Хочу поблагодарить всех своих друзей и врачей, которые всё это время хранили интригу и не рассказали представителям прессы о моём положении. Кстати, меня очень поддерживал Прохор Шаляпин, спасибо ему за это большое», – отметила Виталина в беседе с ОСН.
Цымбалюк-Романовская не раскрывает имени новорождённой, а также личность её отца. При этом она призналась, что не замужем и пока не собирается связывать себя узами брака.

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#певец
#сми
#мероприятия
#беременность
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«Хватал и душил»: Соседи рассказали о манерах судимого сожителя Татьяны Овсиенко
Стройная и подтянутая Овсиенко опровергла слухи об избиениях сожителем
02 апреля 2025, 14:59

Татьяна Овсиенко (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Бывшее «лицо» группы «Мираж» и сольная исполнительница Татьяна Овсиенко, спустя несколько лет затворничества, вновь появилась на публике. Зрители были потрясены красотой, подтянутостью и прекрасной формой артистки.
Из-за добровольного затворничества фигура этой поп-дивы давно уже обросла многочисленными слухами, домыслами и предположениями, в которые одинокими вкраплениями чудом прорывались крупицы правды. О том, что можно принять на веру, а от чего решительно отмахнуться, сама Татьяна рассказала в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

«Я такой же человек. У меня есть плакательные дни, страдательные, а может быть, безбашенные дни. Неважно. Просто так, как все, живу и радуюсь…», — откровенничала певица.

В последние годы Овсиенко вела крайне закрытый образ жизни. Она не общалась с журналистами, не посещала премьеры и даже дни рождения коллег. Это порождало слухи относительно ее самочувствия. В СМИ появлялась информация, что причиной длительного молчания являются серьёзные проблемы со спиртным. Пластический хирург Яна Кизюн указывала на явные признаки алкоголизма в виде одутловатости лица, особенно в нижней трети, где присутствовали так называемые брыли.

Татьяна Овсиенко (кадр из программы Пятого канала «Светская хроника»)

В одной из статей в СМИ приводился рассказ соседки Татьяны, которая якобы опасалась не только за здоровье, но и за жизнь артистки. По словам женщины, она Овсиенко пустила к себе сожителя, трижды сидевшего в тюрьме. По всей видимости, речь идёт об Александре Меркулове, который действительно отбывал наказание в местах лишения свободы. В последний раз — за покушения на убийство.

Певица тогда не оставила возлюбленного, оплачивала ему адвокатов, а после навещала в СИЗО, возила передачи в колонию. После освобождения он приехал к Татьяне. Вот тут-то и началась, по словам соседки, «весёлая жизнь».

«У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то звонила и говорила, что он убьёт её. Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа», — рассказывала женщина.

Сама артистка всю эту информацию опровергает. По её словам, жизнь её прекрасна и удивительна, а уйти в тень она решила сама, осознанно и решительно. Это своё решение Овсиенко, впрочем, никак не объясняет.

«Мое табу. На три года или на четыре я исчезла, а потом я сказала: все, запрет», — поделилась певица.

Проблемы со здоровьем у неё действительно есть, но связаны они не с алкоголем и насилием в семье, а со старой травмой. Из-за этого у Татьяны болит спина и ноги, она не может заниматься некоторыми видами спорта и вынуждена поддерживать форму с помощью щадящей диеты. То, что ей приходилось прибегать к услугам эстетической медицины, артистка решительно отвергает.

«Я жутко боюсь пластических хирургов. Поэтому все, что я могла себе позволить, и то уже, по-моему, отошло, — ботокс. Мне никогда ничего не делали. Просто я хочу стареть со своими морщинками, со своим возрастом. Я к нему уважительно отношусь», — подчеркнула Овсиенко.

Однако эксперты считают, что без пластики всё же не обошлось. В любом случае, если она и была, то оказалась очень удачной. А стилист Вадим Андреев отметил, что яркость образа нестареющей Татьяны подчёркивают её лучистые синие глаза.

Зрители же просто в восторге от того, как выглядит и ведёт себя на сцене уже не слишком юная артистка. Многие признаются, что не поверили своим глазам, когда увидели и услышали снова любимую певицу.

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#наказание
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«Настоящий урод»: Карди Би обвинила своего экс-супруга в покушении на убийство
02 апреля 2025, 14:50

Карди Би (Фото: Instagram*, @iamcardib)

В минувшие выходные певица Карди Би обвинила рэпера Offset, бывшего мужа и отца своих детей, в покушении на убийство, преследованиях и запугиваниях.
Певица рассказала, что музыкант умолял сохранить брак и заявлял, что в противном случае сведёт счёты с жизнью. Далее Offset уже угрожал и Карди — пообещал, что лишит её жизни.
«Он настоящий урод, с которым я имела дело последние два месяца. Каждый раз, когда я уезжаю из города, он преследует меня, записывает голосовые сообщения… Я так устала от этого», — рассказала хип-хоп-звезда.
Карди также упомянула и то, что рэпер и его новая девушка — предположительно модель Мелани Джейда — отправляли ей аудио эротического содержания, сообщает Super. издание

Карди Би и Offset поженились в 2017 году. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании после четырнадцати месяцев брака, но помирилась к началу февраля 2019 года. В сентябре 2020 года Карди подала на развод. В августе 2024 года певица сообщила о разводе с Offset. У бывших супругов трое детей.

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В Ахтубинске появится улица имени Надежды Бабкиной
02 апреля 2025, 14:45

Надежда Бабкина (Фото: Telegram @nadezhda_babkina)

В родном городе певицы Надежды Бабкиной Ахтубинске появится улица с ее именем. Об этом сообщил врио главы города Александр Сиваков, его слова приводит «Абзац».
«Будет строиться новый микрорайон, и, соответственно, там будет название новой улицы (в честь Надежды Бабкиной – ред.). Микрорайон планируется, земельный участок определён, одна часть города определена под новую застройку, соответственно, там мы будем называть улицу именем нашей певицы», — сообщил Сиваков.

По его словам, начало стройки запланировано на середину 2025 года. Улица, названная в честь Бабкиной, появится к концу текущего года или в начале следующего, уточнил врио главы города.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать звание примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной.
По мнению парламентария, Бабкина — это патриотическая артистка, на которую необходимо обращать особое внимание.

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