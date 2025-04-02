Скандалы, драки и обвинения в покушении на убийство: обратная сторона жизни успешного продюсера Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)
Сегодня свой 56-й день рождения отмечает Иосиф Пригожин — известный российский музыкальный продюсер и предприниматель.
Его знают как супруга известной певицы Валерии, но в первую очередь он — талантливый организатор, благодаря которому получили развитие такие музыкальные коллективы, как «А’Студио», «На-На», «Отпетые мошенники», «Шао?Бао!», «Сплин», «Божья коровка», «2x2» и многие сольные исполнители. О творческой и личной жизни акулы российского шоу-бизнеса читайте в материале «Радио 1».
Динара Якубовна и Иосиф Пригожины (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)
Иосиф Пригожин появился на свет 2 апреля 1969 года в городе Махачкала. Его родители, Игорь Матвеевич и Динара Якубовна Пригожины, были представителями ашкеназских и горских евреев. Семья жила небогато, и уже в раннем возрасте Иосиф начал искать способы заработка. В 12 лет он устроился работать в парикмахерскую, где трудился до 16 лет.
Еще с детства Иосиф мечтал о грандиозных свершениях, но в маленьком городе его возможности были ограничены. Он хотел стать известным артистом, хотя родные не одобряли его выбор и считали творческие профессии пустой тратой времени. В 1985 году, получив паспорт, Пригожин немедля отправился в Москву.
В столице Иосиф учился по вечерам, заканчивая школьное образование, и параллельно занимался в театре-студии «Гамма». В 1986 году амбициозный юноша пытался поступить в ГИТИС, но не прошел.
Неудача только подстегнула Пригожина к более активным действиям. Он начал активно ходить на мероприятия, где можно было встретить местных знаменитостей, и на кастинги. В 1987 году Иосиф начал свою карьеру в качестве ассистента Юрия Айзеншписа, знаменитого советского продюсера, работавшего со звёздами эстрады и телевидения. За три года работы помощником Пригожин организовал сотни концертов и полюбил это дело.
Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)
В 1991 году Иосиф Пригожин впервые выступил в роли продюсера. Он организовал «Супершоу-91» для телеканала «Останкино» и программу «Клуб Т». Его первой подопечной стала армянская певица Сона Саркисян, известная под псевдонимом Sona. Вскоре певица решила посвятить себя семье и покинула Москву. Этот проект не принёс Пригожину успеха, но стал отправной точкой в карьере продюсера звезд. Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал и Кристина Орбакайте, и число успешных проектов стремительно росло.
Евгений Пригожин основал продюсерскую компанию, заняв в ней должности генерального продюсера, а позже и генерального директора. На сегодня основатель брендов «NOX Music» и «ОРТ-Рекордз», организатор музыкальных фестивалей, концертов и телевизионных программ в России имеет премии «Овация», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». 2 апреля 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики.
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)
Иосиф Пригожин был женат трижды. Его первая супруга, Елена, происходила из интеллигентной московской семьи и не разделяла его увлечений шоу-бизнесом. В этом браке родилось двое детей.
Второй женой мужчины стала Лейла, менеджер компании «Союз». Их отношения начались после развода с первой супругой, и вскоре у них родилась дочь Лиза. Однако Лейла, будучи финансово независимой, ушла от него.
В 2003 году в жизни Пригожина произошло судьбоносное событие: он встретил певицу Валерию, которая только что ушла от продюсера Шульгина и переживала кризис в карьере. Альбом «Страна любви» и песня «Часики» дали певице новый виток популярности, а продюсер влюбился. Их творческое сотрудничество переросло в 2004 году в крепкий брак. Валерия стала для него третьей женой и единственной настоящей любовью.
Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)
В начале нулевых Авраам Руссо начал сотрудничать с Пригожиным. Когда певец стал популярным, для дальнейшей раскрутки Руссо взял внушительную сумму у знакомых Пригожина и решил сбежать в Ереван.
В 2008 году на пресс-конференции Робина Гибба Пригожин вступил в перепалку с Николаем Фандеевым, который позволил себе резкие высказывания в адрес певицы Валерии. В ответ на это Пригожин ударил критика. «За жену порву!» — позже объяснил продюсер.
В 2020 году заявление Пригожина о том, что его ежемесячные расходы составляют примерно 2 миллиона рублей, стало предметом обсуждения среди его коллег. Свою точку зрения по этому вопросу высказал и Сергей Соседов указав Пригожину на неприличие богатой жизни.
В 2023 году в интернете произошёл скандал: в сети распространилась аудиозапись, на которой два человека, чьи голоса похожи на голоса Иосифа Пригожина и Фархада Ахметова, критикуют действия российских политиков на международной арене.
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Динара Якубовна и Иосиф Пригожины (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)
Иосиф Пригожин появился на свет 2 апреля 1969 года в городе Махачкала. Его родители, Игорь Матвеевич и Динара Якубовна Пригожины, были представителями ашкеназских и горских евреев. Семья жила небогато, и уже в раннем возрасте Иосиф начал искать способы заработка. В 12 лет он устроился работать в парикмахерскую, где трудился до 16 лет.
Еще с детства Иосиф мечтал о грандиозных свершениях, но в маленьком городе его возможности были ограничены. Он хотел стать известным артистом, хотя родные не одобряли его выбор и считали творческие профессии пустой тратой времени. В 1985 году, получив паспорт, Пригожин немедля отправился в Москву.
В столице Иосиф учился по вечерам, заканчивая школьное образование, и параллельно занимался в театре-студии «Гамма». В 1986 году амбициозный юноша пытался поступить в ГИТИС, но не прошел.
Неудача только подстегнула Пригожина к более активным действиям. Он начал активно ходить на мероприятия, где можно было встретить местных знаменитостей, и на кастинги. В 1987 году Иосиф начал свою карьеру в качестве ассистента Юрия Айзеншписа, знаменитого советского продюсера, работавшего со звёздами эстрады и телевидения. За три года работы помощником Пригожин организовал сотни концертов и полюбил это дело.
Свободное плавание
Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)
В 1991 году Иосиф Пригожин впервые выступил в роли продюсера. Он организовал «Супершоу-91» для телеканала «Останкино» и программу «Клуб Т». Его первой подопечной стала армянская певица Сона Саркисян, известная под псевдонимом Sona. Вскоре певица решила посвятить себя семье и покинула Москву. Этот проект не принёс Пригожину успеха, но стал отправной точкой в карьере продюсера звезд. Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал и Кристина Орбакайте, и число успешных проектов стремительно росло.
Евгений Пригожин основал продюсерскую компанию, заняв в ней должности генерального продюсера, а позже и генерального директора. На сегодня основатель брендов «NOX Music» и «ОРТ-Рекордз», организатор музыкальных фестивалей, концертов и телевизионных программ в России имеет премии «Овация», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». 2 апреля 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики.
Личная жизнь
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)
Иосиф Пригожин был женат трижды. Его первая супруга, Елена, происходила из интеллигентной московской семьи и не разделяла его увлечений шоу-бизнесом. В этом браке родилось двое детей.
Второй женой мужчины стала Лейла, менеджер компании «Союз». Их отношения начались после развода с первой супругой, и вскоре у них родилась дочь Лиза. Однако Лейла, будучи финансово независимой, ушла от него.
В 2003 году в жизни Пригожина произошло судьбоносное событие: он встретил певицу Валерию, которая только что ушла от продюсера Шульгина и переживала кризис в карьере. Альбом «Страна любви» и песня «Часики» дали певице новый виток популярности, а продюсер влюбился. Их творческое сотрудничество переросло в 2004 году в крепкий брак. Валерия стала для него третьей женой и единственной настоящей любовью.
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Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)
Покушение на жизнь Авраама Руссо
В начале нулевых Авраам Руссо начал сотрудничать с Пригожиным. Когда певец стал популярным, для дальнейшей раскрутки Руссо взял внушительную сумму у знакомых Пригожина и решил сбежать в Ереван.
«Он взял у моих турецких друзей деньги, поехал в Ереван и сказал, что турки — негодяи. Я спросил: «Ты что, больной? Что ты творишь?» А он мне начал угрожать: сказал, что ко мне приедут люди и разберутся со мной. Я ему ответил: «Слышь ты, придурок, я тебя один раз простил, больше прощать не буду». Я положил трубку и больше с ним не виделся и не разговаривал», — цитирует слова Пригожина gazeta.ru.Конфликт получил продолжение в 2021 году, когда Авраам Руссо на шоу «Секрет на миллион» рассказал о том, что Иосиф Пригожин якобы имеет отношение к покушению на его жизнь, которое было совершено в 2006 году.
«Пригожин никогда не был подозреваемым или обвиняемым и никогда не рассматривался в качестве возможного соучастника», — прокомментировал адвокат Пригожина после эфира передачи.
Драка с критиком
В 2008 году на пресс-конференции Робина Гибба Пригожин вступил в перепалку с Николаем Фандеевым, который позволил себе резкие высказывания в адрес певицы Валерии. В ответ на это Пригожин ударил критика. «За жену порву!» — позже объяснил продюсер.
Манерная мерзость
В 2020 году заявление Пригожина о том, что его ежемесячные расходы составляют примерно 2 миллиона рублей, стало предметом обсуждения среди его коллег. Свою точку зрения по этому вопросу высказал и Сергей Соседов указав Пригожину на неприличие богатой жизни.
«Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в своей жизни я не видел. Покажите мне, что он сделал в жизни! Чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость! У нас половина артистов в России недооценены, и именно потому, что такая мерзость, как Сергей Соседов, дает оценку», — поделился Пригожин с порталом «НьюИнформ».
Критика власти
В 2023 году в интернете произошёл скандал: в сети распространилась аудиозапись, на которой два человека, чьи голоса похожи на голоса Иосифа Пригожина и Фархада Ахметова, критикуют действия российских политиков на международной арене.
«Эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились. Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой. Но непонятно, из чего и как клеили», — объяснил Пригожин.
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Елена Генералова