Джигурда отсудил 200 тыс. рублей у бизнесменов за маски с его лицом
Никита Джигурда добился компенсации с каждого из двух предпринимателей, продававших на маркетплейсе товары с его фото. С обоих взыскали по 100 тысяч рублей, сообщил адвокат артиста Сергей Воронов в беседе с РИА Новости.
Речь идёт о картонных масках и тканевых балаклавах. Соответствующие решения московский суд принял в середине июля.
Как пояснил представитель актёра, Джигурда также требовал взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за неправомерное использование его изображений. По итогам разбирательства суд отказал ему в этой части иска.
Стоит отметить, что ранее с похожим требованием обращался актёр Сергей Безруков. Тогда с индивидуальной предпринимательницы взыскали 200 тысяч рублей за продажу товаров с изображением артиста.
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