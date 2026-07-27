Джигурда отсудил 200 тыс. рублей у бизнесменов за маски с его лицом

27 июля 2026, 04:31

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Никита Джигурда добился компенсации с каждого из двух предпринимателей, продававших на маркетплейсе товары с его фото. С обоих взыскали по 100 тысяч рублей, сообщил адвокат артиста Сергей Воронов в беседе с РИА Новости.