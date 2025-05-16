Турецкая Барби: Ханде Эрчел предстала в нежном образе на Каннском кинофестивале

Волна критики обрушилась на Илью Авербуха после скандального интервью Ксении Собчак. Аудиторию смутило высказывание фигуриста о том, что его жена в 15 лет уже была молодой женщиной. После он объяснил значение своих слов, но мнение поклонников осталось прежним.