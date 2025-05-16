Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Турецкая Барби: Ханде Эрчел предстала в нежном образе на Каннском кинофестивале

Турецкая Барби: Ханде Эрчел предстала в нежном образе на Каннском кинофестивале

Ханде Эрчел в розовом платье от-кутюр появилась на премьере в Каннах
Ханде Эрчел (Фото: Инстаграм*/handemiyy)

Ханде Эрчел (Фото: Инстаграм*/handemiyy)

Турецкая звезда Ханде Эрчел очаровала публику Каннского фестиваля, появившись на премьере «Миссия невыполнима: Финальная расплата» в воздушном нежно-розовом платье от Giambattista Valli. Актриса стала одной из самых обсуждаемых персон во второй день 78-го киносмотра.
Кутюрный наряд без бретелек, с пышными перьями и длинной накидкой вызвал ассоциации с принцессой. Звезда серила «Постучись в мою дверь» вышла на красную ковровую дорожку в полупрозрачных туфлях от Aquazzura. В качестве украшений она выбрала колье и серьги с аквамаринами.

Естественный макияж в розовых тонах и высокая прическа завершили сказочный образ, который, к слову, идеально вписался в новые требования каннского дресс-кода, с этого года запрещающего излишнюю откровенность.

Читайте также:

Ирина Шейк вышла на красную дорожку в откровенном платье без бретелей

Виктория Сильвстедт в платье с прозрачными вставками показала «старый Голливуд» в Каннах

«Придется переспать с кем надо»: Лена Ленина высказалась о запретах Каннского кинофестиваля

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#звёзды
#актриса
#турция
#фестиваль
#красота
#одежда
#шоу-бизнес
«Платье уже готово»: Анжелика Агурбаш сообщила о скорой свадьбе и переезде
Анжелика Агурбаш выходит замуж и переезжает в другой город РФ
16 мая 2025, 20:58

Анжелика Агурбаш (Фото: Инстаграм* @angelicaagurbash)

54-летняя певица Анжелика Агурбаш заявила, что в скором времени выйдет замуж. Артистка заключит брак этим летом. Ее процитировала Национальная служба новостей.
«Я выхожу замуж этим летом, более того, на ближайший год переезжаю в другой город России. Свадьба будет и в Москве тоже», — обратила внимание исполнительница хита «Было и прошло».

Анжелика захотела публично заявить о предстоящем событии, чтобы представители СМИ «ничего не придумывали». Артистка отказалась делиться деталями, она уверена: счастье любит тишину.

«Платье уже готово, но, честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», — призналась Агурбаш.

Известно, что влюбленные не планируют заключать брачный контракт. Анжелика отметила, что когда-то отказалась выходить замуж, поскольку за неделю до торжества ей предложили заключить брачный контракт. Она считает оформление таких документов «унизительным».

Читайте также:

Ирина Хакамада опубликовала редкий снимок с особенной дочерью

Джигурда поддержал Авербуха фразой «не ищите мозг», а его высмеяли

Турецкая Барби: Ханде Эрчел предстала в нежном образе на Каннском кинофестивале

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#контракт
#брак
#свадьба
#переезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ирина Хакамада опубликовала редкий снимок с особенной дочерью
16 мая 2025, 20:22

Ирина Хакамада (Фото: Инстаграм* @irina_hakamada)

Общественный деятель Ирина Хакамада в соцсетях опубликовала редкое фото своей 27-летней дочери Марии Сиротинской, которая родилась с синдромом Дауна.
Еще девочке диагностировали лейкоз, который получилось победить. Ирина уже давно не молчит о диагнозе дочери и делает все, что от нее зависит, дабы Мария жила полной жизнью.

На фотографии, сделанной на ужине в одном из столичных ресторанов, Сиротинская появилась в черно-белой толстовке с аккуратно собранными волосами и натуральным макияжем.

«Девушка с красными губами в ожидании брата», — подписала публикацию Ирина Хакамада.

Мария Сиротинская (Фото: Инстаграм* @irina_hakamada)


Напомним, старший сын общественного деятеля Даниил построил успешную карьеру и живет в Гонконге с семьей. Мужчина воспитывает троих детей.

Ранее Ирина Хакамада сообщила, что уже составила завещание и решила, с кем с случае её смерти останется дочь.

Читайте также:

Джигурда поддержал Авербуха фразой «не ищите мозг», а его высмеяли

Турецкая Барби: Ханде Эрчел предстала в нежном образе на Каннском кинофестивале

Жену Гарика Харламова заподозрили в беременности: «Поздравлять уже можно что ли?»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#мужчина
#сын
#фотография
#болезнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Джигурда поддержал Авербуха фразой «не ищите мозг», а его высмеяли
Никита Джигурда выложил ролик в поддержку Авербуха и Арзамасовой
16 мая 2025, 20:18

Никита Джигурда (Фото: Инстаграм* @instadzhigurda)

Актера Никиту Джигурду высмеяли из-за поддержки фигуриста Ильи Авербуха и его супруги Елизаветы Арзамасовой. Артист посвятил влюбленным публикацию в соцсетях, который подписал фразой «не ищите мозг».
Недавно Авербух очутился в эпицентре скандала после интервью с Ксенией Собчак. Во время беседы он вспомнил, как познакомился со своей женой. Ей тогда было лишь 15 лет. Журналистка поинтересовалась, как Илья воспринимает то, что она была еще ребенком. Фигурист удивился и назвал звезду «Папиных дочек» «молодой женщиной», у которой к тому моменту уже «все было».

Публику возмутили подобные откровения Авербуха. Многие посчитали, что теперь заявления Ильи негативно скажутся на репутации артистки. Звезды и коллеги супругов встали на их защиту, среди них оказался и Никита Джигурда.

В своем личном блоге он опубликовал ролик, в котором порассуждал о недоброжелателях и настоящей любви Ильи и Лизы. Все это звучало под мелодичную музыку. Джигурда посоветовал не искать в заднем проходе мозг и добавил ники супругов.

В соцсетях обратили внимание на фразу рядом с именами и отметили, что «получилось не очень». Кого-то даже рассмешила подпись.

Читайте также:

Турецкая Барби: Ханде Эрчел предстала в нежном образе на Каннском кинофестивале

Жену Гарика Харламова заподозрили в беременности: «Поздравлять уже можно что ли?»

«Женщина в 15 лет»: как слова Авербуха отразятся на карьере Арзамасовой

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актёр
#артист
#актриса
#звёзды
#интервью
#фигурист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жену Гарика Харламова заподозрили в беременности: «Поздравлять уже можно что ли?»
Катерина Ковальчук опубликовала фото в мешковатой одежде
16 мая 2025, 19:58

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)

В 2024 году 44-летний комик Гарик Харламов заключил брак с актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники пары заметили, что в последнее время возлюбленная шоумена начала отдавать предпочтение объемным вещам, а ее живот немного округлился. По их мнению, звезда ждет малыша.
Сплетни о беременности подогрела и сама звезда сериала «Крепостная», выложив очередной снимок в мешковатой одежде. К нему Ковальчук добавила стикер в виде птенца, который выглядывает из яйца. Поклонники подумали, что это очевидный намек на грядущее прибавление в семье.

«Поздравлять уже можно что ли? Я так понимаю ждём лялечку?»; «Бэби уже?»; «По фото уже давно все понятно», — отметили фанаты в комментариях.

Официальных заявлений по поводу возможного ожидания ребенка пока не поступало ни от Харламова, ни от Ковальчук.

Напомним, первой супругой шоумена была экс-менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия. Второй раз он вступил в брак со звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус, у артистов есть 11-летняя дочь Анастасия. После разрыва с актрисой Гарик начал встречаться с Ковальчук, в какой-то момент влюбленные разошлись. Потом они помирились и решили пожениться.

Читайте также:

«Женщина в 15 лет»: как слова Авербуха отразятся на карьере Арзамасовой

«Вечность начинается с дружбы»: невеста Джеффа Безоса устроила девичник с Перри и Кардашьян в Париже

«Кайфую от этой процедуры с 27 лет»: Анна Семенович рассказала, как борется с морщинами

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#беременность
#артист
#фотография
#брак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Женщина в 15 лет»: как слова Авербуха отразятся на карьере Арзамасовой
Сергей Дворцов: скандальное интервью Авербуха не повлияет на карьеру Арзамасовой
16 мая 2025, 19:41

Илья Авербух (Фото: Инстаграм*/averbukhofficial)

Волна критики обрушилась на Илью Авербуха после скандального интервью Ксении Собчак. Аудиторию смутило высказывание фигуриста о том, что его жена в 15 лет уже была молодой женщиной. После он объяснил значение своих слов, но мнение поклонников осталось прежним.
Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Woman.ru» выразил свою точку зрения, как это отразится на карьере Галины Сергеевны из «Папиных дочек». По его мнению, в то время Илья Авербух действительно присматривался к Лизе Арзамасовой, но не планировал начинать с ней роман.
«Нет, конечно, его точно не отменят. Все будет хорошо. За что его отменять?», — подытожил Дворцов, заявив, что интервью не скажется на карьере и репутации актрисы.
Читайте также:

«Вечность начинается с дружбы»: невеста Джеффа Безоса устроила девичник с Перри и Кардашьян в Париже

«Кайфую от этой процедуры с 27 лет»: Анна Семенович рассказала, как борется с морщинами

«Мой икигай»: Марина Александрова поделилась семейными кадрами из Японии

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#интервью
#продюсер
#фигурное катание
#актриса
#звёзды
#шоу-бизнес
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате