Турецкая Барби: Ханде Эрчел предстала в нежном образе на Каннском кинофестивале

Ханде Эрчел (Фото: Инстаграм*/handemiyy)
Турецкая звезда Ханде Эрчел очаровала публику Каннского фестиваля, появившись на премьере «Миссия невыполнима: Финальная расплата» в воздушном нежно-розовом платье от Giambattista Valli. Актриса стала одной из самых обсуждаемых персон во второй день 78-го киносмотра.
Кутюрный наряд без бретелек, с пышными перьями и длинной накидкой вызвал ассоциации с принцессой. Звезда серила «Постучись в мою дверь» вышла на красную ковровую дорожку в полупрозрачных туфлях от Aquazzura. В качестве украшений она выбрала колье и серьги с аквамаринами.
Естественный макияж в розовых тонах и высокая прическа завершили сказочный образ, который, к слову, идеально вписался в новые требования каннского дресс-кода, с этого года запрещающего излишнюю откровенность.
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Естественный макияж в розовых тонах и высокая прическа завершили сказочный образ, который, к слову, идеально вписался в новые требования каннского дресс-кода, с этого года запрещающего излишнюю откровенность.
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Лидия Пономарева