Жену Гарика Харламова заподозрили в беременности: «Поздравлять уже можно что ли?»

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)
В 2024 году 44-летний комик Гарик Харламов заключил брак с актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники пары заметили, что в последнее время возлюбленная шоумена начала отдавать предпочтение объемным вещам, а ее живот немного округлился. По их мнению, звезда ждет малыша.
Сплетни о беременности подогрела и сама звезда сериала «Крепостная», выложив очередной снимок в мешковатой одежде. К нему Ковальчук добавила стикер в виде птенца, который выглядывает из яйца. Поклонники подумали, что это очевидный намек на грядущее прибавление в семье.
Официальных заявлений по поводу возможного ожидания ребенка пока не поступало ни от Харламова, ни от Ковальчук.
Напомним, первой супругой шоумена была экс-менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия. Второй раз он вступил в брак со звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус, у артистов есть 11-летняя дочь Анастасия. После разрыва с актрисой Гарик начал встречаться с Ковальчук, в какой-то момент влюбленные разошлись. Потом они помирились и решили пожениться.
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«Поздравлять уже можно что ли? Я так понимаю ждём лялечку?»; «Бэби уже?»; «По фото уже давно все понятно», — отметили фанаты в комментариях.
Официальных заявлений по поводу возможного ожидания ребенка пока не поступало ни от Харламова, ни от Ковальчук.
Напомним, первой супругой шоумена была экс-менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия. Второй раз он вступил в брак со звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус, у артистов есть 11-летняя дочь Анастасия. После разрыва с актрисой Гарик начал встречаться с Ковальчук, в какой-то момент влюбленные разошлись. Потом они помирились и решили пожениться.
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Ольга Енгалычева