«Женщина в 15 лет»: как слова Авербуха отразятся на карьере Арзамасовой

Илья Авербух (Фото: Инстаграм*/averbukhofficial)
Волна критики обрушилась на Илью Авербуха после скандального интервью Ксении Собчак. Аудиторию смутило высказывание фигуриста о том, что его жена в 15 лет уже была молодой женщиной. После он объяснил значение своих слов, но мнение поклонников осталось прежним.
Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Woman.ru» выразил свою точку зрения, как это отразится на карьере Галины Сергеевны из «Папиных дочек». По его мнению, в то время Илья Авербух действительно присматривался к Лизе Арзамасовой, но не планировал начинать с ней роман.
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«Нет, конечно, его точно не отменят. Все будет хорошо. За что его отменять?», — подытожил Дворцов, заявив, что интервью не скажется на карьере и репутации актрисы.Читайте также:
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Лидия Пономарева