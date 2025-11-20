Достижения.рф

Беременная Агата Муцениеце показала фигуру в «голом» лонгсливе

Агата Муцениеце опубликовала снимки в кружевном образе
Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце, которая ждёт ребёнка, опубликовала в своём личном блоге новые профессиональные фотографии.



На снимках Агата демонстрирует фигуру в чёрном кружевном лонгсливе, который эффектно сочетается с топом и юбкой. Стилисты уложили её волосы мягкими локонами и нанесли вечерний макияж, что подчеркивает её образ.

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)
Впервые слухи о беременности актрисы возникли ещё в апреле. Тогда в сети активно распространился ролик со съёмок шоу «Абсолютно другая нага». Внимательные зрители разглядели на видео округлившийся живот у Муцениеце. Сама Агата официально подтвердила свою беременность только 23 июня.

Ранее Пётр Дранга запустил первый бизнес после свадьбы с актрисой Агатой Муцениеце.

