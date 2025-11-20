Беременная Агата Муцениеце показала фигуру в «голом» лонгсливе
Актриса Агата Муцениеце, которая ждёт ребёнка, опубликовала в своём личном блоге новые профессиональные фотографии.
На снимках Агата демонстрирует фигуру в чёрном кружевном лонгсливе, который эффектно сочетается с топом и юбкой. Стилисты уложили её волосы мягкими локонами и нанесли вечерний макияж, что подчеркивает её образ.
Впервые слухи о беременности актрисы возникли ещё в апреле. Тогда в сети активно распространился ролик со съёмок шоу «Абсолютно другая нага». Внимательные зрители разглядели на видео округлившийся живот у Муцениеце. Сама Агата официально подтвердила свою беременность только 23 июня.
