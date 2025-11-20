Стало известно, сколько Басков берёт за выступление на корпоративе и свадьбе
Народный артист России Николай Басков получает более 10 миллионов рублей за одно выступление на частном мероприятии. Такую информацию о гонорарах и условиях певца опубликовал Telegram-канал «Звездач».
Басков берёт 6 миллионов рублей за концертную программу продолжительностью 40 минут. Если организаторы хотят видеть артиста в роли свадебного тамады, то его работа обойдётся в 12 миллионов рублей.
Певец выступает с многочисленной командой. Его сопровождает 27 человек, куда входят музыканты, танцоры, костюмеры, телохранители и водители. Для перевозки всей группы Басков требует предоставить 12 автомобилей.
Артист выдвигает ряд личных требований. Организаторы должны выделить для него отдельную тёплую и светлую комнату, которую он использует как гримёрку. Кроме того, техническое задание включает обеспечение питанием и предоставление премиального шампанского. Стоимость одной бутылки такого напитка начинается от 10 тысяч рублей.
