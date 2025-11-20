Стало известно, сколько Басков берёт за выступление на корпоративе и свадьбе

20 ноября 2025, 20:31

Гонорар Николая Баскова за выступление на корпоративе составил 6 млн рублей

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Народный артист России Николай Басков получает более 10 миллионов рублей за одно выступление на частном мероприятии. Такую информацию о гонорарах и условиях певца опубликовал Telegram-канал «Звездач».