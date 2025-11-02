Никита Джигурда шокировал фанатов новой внешностью и признался в борьбе с зависимостью

02 ноября 2025, 11:28

Никита Джигурда рассказал, почему решил начать жизнь с чистого листа

Никита Джигурда (Фото: Instagram* / @instadzhigurda)

Никита Джигурда появился на экранах в неожиданном образе — артист заметно похудел и больше не красит волосы в привычный рыжий цвет. В новом реалити-шоу, где звёзды проходят реабилитацию под контролем специалистов, он предстал совершенно иным человеком. Об этом сообщает Super.





По словам Никиты, сейчас он борется с алкогольной зависимостью и старается быть максимально честным с собой и публикой.





«Звёзды — такие же люди, как и все, — смеются, злятся и ошибаются. Этот проект не только увлекательный, но и нужный, поскольку честный разговор об алкоголе и зависимости — это очень важно», — признался артист.