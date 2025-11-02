Никита Джигурда шокировал фанатов новой внешностью и признался в борьбе с зависимостью
Никита Джигурда рассказал, почему решил начать жизнь с чистого листа
Никита Джигурда появился на экранах в неожиданном образе — артист заметно похудел и больше не красит волосы в привычный рыжий цвет. В новом реалити-шоу, где звёзды проходят реабилитацию под контролем специалистов, он предстал совершенно иным человеком. Об этом сообщает Super.
По словам Никиты, сейчас он борется с алкогольной зависимостью и старается быть максимально честным с собой и публикой.
«Звёзды — такие же люди, как и все, — смеются, злятся и ошибаются. Этот проект не только увлекательный, но и нужный, поскольку честный разговор об алкоголе и зависимости — это очень важно», — признался артист.Ранее Джигурда рассказал, что не смог восстановить отношения с Анастасией Волочковой из-за позиции своей супруги, фигуристки Марины Анисиной. Спортсменка потребовала от мужа прекратить любые контакты с балериной, напомнив о прошлых конфликтах между ними.