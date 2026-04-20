«Хлестал меня веником»: Даниил Вершинин вспомнил необычный дебют с Добронравовым

Актёр Даниил Вершинин рассказал о съёмках с Фёдором Добронравовым
Даниил Вершинин (Фото: Instagram* / @_daniil_vershinin_)

Даниил Вершинин поделился воспоминаниями о своём первом опыте на съёмочной площадке. Его дебют состоялся в популярном скетч-шоу 6 кадров, где он работал вместе с Фёдором Добронравовым. Об этом сообщает WomanHit.



По словам артиста, в одном из эпизодов Добронравов играл его отца, и по сценарию воспитывал сына довольно колоритным способом — сценой в бане с веником. Вершинин с юмором отметил, что тогда ему пришлось клясться, что он исправится и перестанет получать плохие оценки.

Актёр также рассказал о других значимых встречах в профессии. В частности, он отметил работу с Сергеем Безруковым на съёмках сериала «Бизон: дело манекенщицы». Вершинин высоко оценил коллегу, назвав его многогранным артистом, и добавил, что после проекта Безруков пригласил его присоединиться к труппе Московского Губернского театра.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

