Джоли назвала условия для нового романа — без актеров и с NDA
Анджелина Джоли, которой сейчас 51 год, спустя почти десятилетие после развода вновь готова открыться новым отношениям. Актриса, похоже, решила вернуться к свиданиям, однако к потенциальному избраннику у нее уже есть целый список требований. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Джоли не хочет строить романтические отношения с коллегами по актерскому цеху. После многолетнего опыта в шоу-бизнесе знаменитость якобы предпочитает видеть рядом с собой человека, который не связан с киноиндустрией.
Еще одно важное условие — финансовая самостоятельность обоих партнеров. Джоли не намерена становиться для избранника источником содержания и рассчитывает, что каждый в отношениях будет самостоятельно обеспечивать себя.
Но самым неожиданным пунктом требований стало соглашение о неразглашении. По данным инсайдеров, актриса хочет, чтобы потенциальный партнер подписывал NDA еще до первого поцелуя. Таким образом, личная жизнь для Джоли должна оставаться максимально закрытой даже внутри начинающегося романа.
После громкого развода с Брэдом Питтом актриса практически не появлялась в публичном поле в контексте новых серьезных отношений. Теперь же, судя по сообщениям, Джоли готова вновь ходить на свидания — правда, только на своих условиях.
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