Джоли назвала условия для нового романа — без актеров и с NDA

18 сентября 2026, 19:03

Анджелина Джоли готова вернуться к свиданиям спустя 10 лет

Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Анджелина Джоли, которой сейчас 51 год, спустя почти десятилетие после развода вновь готова открыться новым отношениям. Актриса, похоже, решила вернуться к свиданиям, однако к потенциальному избраннику у нее уже есть целый список требований. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».