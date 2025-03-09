Джон Гудман травмировал бедро на съемках фильма с Томом Крузом

Джон Гудман (Фото: кадр из фильма «Красный штат»)
72-летний американский актер получил серьезную травму на съемочной площадке, сообщил таблоид TMZ.
В настоящее время Гудман участвует в съемках вместе с Томом Крузом в картине четырехкратного обладателя «Оскара» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Фильм рассказывает о человеке, которому пришлось устроить катастрофу мирового масштаба, дабы утвердиться в своем звании спасителя человечества.
Съемки картины проходят в Великобритании. Но их приостановили из-за случившегося с Джоном.
Голливудскому актеру оказали своевременную медицинскую помощь, но ему потребуется время на восстановление, из-за чего и пришлось поставить съемки на паузу.
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Съемки картины проходят в Великобритании. Но их приостановили из-за случившегося с Джоном.
«Актер упал на съемочной площадке, но это не было связано с трюком. Он повредил бедро, но идет на поправку и вернется к съемкам на следующей неделе», — отметил представитель компании Warner Bros. Pictures.
Голливудскому актеру оказали своевременную медицинскую помощь, но ему потребуется время на восстановление, из-за чего и пришлось поставить съемки на паузу.
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Ольга Енгалычева