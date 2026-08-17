Джонни Депп хочет вернуться к роли Джека Воробья
Deadline: Джонни Депп ведет переговоры о возвращении в «Пиратов Карибского моря»
Продюсер серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что ведет переговоры с американским актером Джонни Деппом о его съемках в шестой части кинофраншизы. Его слова приводит издание Deadline.
Продюсер отметил, что создатели сейчас работают над сценарием и рассчитывают договориться со звездой Голливуда, который играл капитана Джека Воробья. Однако, по данным источников издания, в следующей части герой Деппа, вероятно, станет второстепенным, а не главным героем.
«Мы ведем переговоры с Джонни [Деппом], работаем над сценарием и будем надеться, что сможем это осуществить», — сказал Брукхаймер.В августе 2025 года он заявлял, что шестой фильм станет перезапуском серии, но при этом выражал желание вернуть актера к его знаковой роли. Кроме того, интерес к участию в проекте проявляет и Орландо Блум, исполнявший роль Уилла Тернера.
Стоит отметить, что последний фильм франшизы — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — вышел в 2017 году и собрал в мировом прокате около 794 миллионов долларов.