Джонни Депп хочет вернуться к роли Джека Воробья

17 августа 2026, 03:43

Deadline: Джонни Депп ведет переговоры о возвращении в «Пиратов Карибского моря»

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсер серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что ведет переговоры с американским актером Джонни Деппом о его съемках в шестой части кинофраншизы. Его слова приводит издание Deadline.





Продюсер отметил, что создатели сейчас работают над сценарием и рассчитывают договориться со звездой Голливуда, который играл капитана Джека Воробья. Однако, по данным источников издания, в следующей части герой Деппа, вероятно, станет второстепенным, а не главным героем.

«Мы ведем переговоры с Джонни [Деппом], работаем над сценарием и будем надеться, что сможем это осуществить», — сказал Брукхаймер.