Свадебный кадр Роналду и Родригес появился на обложке модного глянца — фото
Церемония бракосочетания португальского футболиста Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес состоялась 11 августа. Снимок с торжества появился на обложке журнала Vogue 16 числа.
Мероприятие прошло в закрытом формате на вилле пары в городе Кашкайш. Среди приглашенных были только пятеро детей супругов. При этом Родригес дала понять, что в будущем пара планирует устроить пышное празднование с участием родственников, друзей и мировых знаменитостей.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У пары двое совместных детей — Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Также в семье воспитываются трое детей, рожденных суррогатными матерями: Криштиану душ Сантуш-младший, Ева Мария душ Сантуш и Матео душ Сантуш.
Ранее Роналду сменил имидж после свадьбы и поделился снимками с новым цветом волос. Подробности в нашем материале.
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