Страдающий деменцией Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери

16 августа 2026, 22:17

Актера Брюса Уиллиса сфотографировали на свадьбе дочери

Брюс Уиллис (Фото: кадр из фильма «Налётчики» (2016)

Культовый голливудский актер Брюс Уиллис, у которого три года назад диагностировали лобно-височную деменцию, стал гостем на свадьбе своей младшей дочери Таллулы. Торжество прошло в штате Айдахо, а кадрами с мероприятия поделился журнал Vogue.