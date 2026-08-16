Страдающий деменцией Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери
Культовый голливудский актер Брюс Уиллис, у которого три года назад диагностировали лобно-височную деменцию, стал гостем на свадьбе своей младшей дочери Таллулы. Торжество прошло в штате Айдахо, а кадрами с мероприятия поделился журнал Vogue.
Как сообщает издание, 9 августа Таллула Уиллис официально вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Для церемонии невеста выбрала платье ручной работы от Balenciaga — над его созданием трудились более 700 часов.
В объектив фотографов попал и сам Брюс Уиллис. Один из снимков, опубликованных Vogue, особенно тронул подписчиков: на черно-белом фото актер одной рукой обнимает дочь, а другой пожимает руку ее избраннику. Таллула подписала кадр: «Нежный момент с моим отцом и Джастином».
В 2023 году семья Уиллиса официально подтвердила, что у актера прогрессирующая лобно-височная деменция. В январе этого года его супруга Эмма Хеминг рассказала, что Брюс по-прежнему узнает ее, однако не осознает своего диагноза. За свою карьеру Уиллис сыграл около 130 ролей, включая такие культовые фильмы, как «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Двенадцать обезьян», «Армагеддон», «Город грехов» и многие другие.
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